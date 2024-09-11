«Политика администрации [президента США Джо] Байдена, направленная на максимальную конфронтацию с целью смены власти в России и того, чтобы Россия потерпела унизительное поражение, является рецептом ядерного самосожжения», — отметил Кеннеди. Он выразил надежду, что напоминание Трампа о том, что у России есть ядерное оружие, услышат все.