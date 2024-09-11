Кеннеди предрек ядерное самосожжение США при конфликте с Россией

«Политика администрации [президента США Джо] Байдена, направленная на максимальную конфронтацию с целью смены власти в России и того, чтобы Россия потерпела унизительное поражение, является рецептом ядерного самосожжения», — отметил Кеннеди. Он выразил надежду, что напоминание Трампа о том, что у России есть ядерное оружие, услышат все.
В июне Трамп заявил, что ядерное оружие — самая большая угроза для человечества.
Кеннеди выбыл из президентской гонки и поддержал кандидата от Республиканской партии.
11 сентября состоялись первые дебаты Трампа и Харрис. За почти два часа оба кандидата неоднократно переходили на личности, обсудили конфликт на Украине и пути его решения, войну на Ближнем Востоке, миграционный кризис и восстановление экономики США. По мнению участников опроса, проведенного телеканалом CNN среди зарегистрированных избирателей, Харрис победила. Такое мнение высказали 63% респондентов.