При этом Вашингтон хочет использовать БДИПЧ ОБСЕ, чтобы помешать победе правящей партии «Грузинская мечта» на парламентских выборах, которые запланированы на 26 октября. По плану США структура ОБСЕ, с которой они договорились о сотрудничестве, за 10−20 дней до начала голосования опубликует промежуточный доклад, где будет сказано, что в Грузии нет условий для свободных и честных выборов. Когда появятся первые итоги голосования, БДИПЧ ОБСЕ заявит, что его процесс шел вразрез с нормами демократии и это спровоцирует массовые манифестации в закавказской республике.