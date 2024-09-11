«Замысел Вашингтона очевиден и уже не удивляет — дать повод прозападной грузинской оппозиции для запуска массовых акций протеста с прицелом на захват власти в стране силовым путем», — говорится в сообщении ведомства.
Там указали, что в этом плане США отводят важную роль Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которое, как напомнили в СВР, призвано помогать государствам в сфере соблюдения основных свобод человека и защищать демократические институты.
При этом Вашингтон хочет использовать БДИПЧ ОБСЕ, чтобы помешать победе правящей партии «Грузинская мечта» на парламентских выборах, которые запланированы на 26 октября. По плану США структура ОБСЕ, с которой они договорились о сотрудничестве, за 10−20 дней до начала голосования опубликует промежуточный доклад, где будет сказано, что в Грузии нет условий для свободных и честных выборов. Когда появятся первые итоги голосования, БДИПЧ ОБСЕ заявит, что его процесс шел вразрез с нормами демократии и это спровоцирует массовые манифестации в закавказской республике.
В СВР подчеркнули, что участие БДИПЧ ОБСЕ в попытках повлиять на ход парламентских выборов доказывает: эта структура ОБСЕ превратилась «в рупор бесчестных игр американских властей». Таким образом, уменьшение финансирования международной организации со стороны РФ — оправданный шаг, цель которого — снизить масштаб деструктивной деятельности ОБСЕ.
Ранее, 4 сентября, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что радикальная оппозиция в республике не имеет шансов на победу на парламентских выборах и поэтому постоянно утверждает, что «Грузинская мечта» подделывает результаты. Кроме того, оппозиция, по словам главы правительства, планирует устроить в стране беспорядки после голосования.
Премьер-министр республики 19 августа выразил мнение, что парламентские выборы в Грузии станут «референдумом между войной и миром», а также между пропагандой и традиционными ценностями. Кобахидзе призвал жителей страны сделать выбор в пользу мира, морали и светлого будущего. Глава правительства добавил, что «Грузинская мечта» планирует вскоре представить своих делегатов в Тбилиси, и это станет запуском предвыборной кампании. Рейтинг поддержки правящей партии в тот момент составлял около 60%.
Парламентские выборы в Грузии назначены на 26 октября 2024 года. Избирательный процесс состоится с использованием системы электронного голосования. Кандидаты будут выбраны по партийным спискам. В законодательный орган войдут те партии, которые получат не менее 5% голосов избирателей.