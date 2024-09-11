WSJ: Запад заставляет Украину задуматься о разработке «плана Б» в конфликте с РФ

«Украине необходимо быть более реалистичной в своих военных целях», — пишет издание со ссылкой на неназванных дипломатов.
При этом уточняется, что общественная поддержка Украины слабеет на фоне продвижения российских войск. Поэтому Киеву надо приступить к разработке заслуживающего доверия плана, чтобы западные политики могли убедить своих избирателей в необходимости дальнейших поставок оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ), дополняет «Газета.Ru».
Ранее, 11 сентября, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в ходе дебатов с кандидатом от демократов Камалой Харрис заявил, что в случае победы на выборах завершит конфликт на Украине до вступления в должность. По его словам, интересам США отвечает завершение конфликта на Украине, а также достижение договоренности. При этом Трамп считает, что действующая американская администрация даже не пытается остановить конфликт на Украине.
1 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя предвыборные обещания политика, заявил, что у Трампа нет волшебной палочки, чтобы за сутки решить украинский конфликт. Однако, по его словам, если следующий президент США во время инаугурационной речи заявит, что Вашингтон выступает за мир и прекращает поддержку Украины, тогда сразу же «у кого-то что-то в мозгах изменится», особенно в Киеве. При этом Песков назвал такой исход фантастическим.