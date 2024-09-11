WSJ: Запад заставляет Украину задуматься о разработке «плана Б» в конфликте с РФ

Ранее, 11 сентября, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в ходе дебатов с кандидатом от демократов Камалой Харрис заявил, что в случае победы на выборах завершит конфликт на Украине до вступления в должность. По его словам, интересам США отвечает завершение конфликта на Украине, а также достижение договоренности. При этом Трамп считает, что действующая американская администрация даже не пытается остановить конфликт на Украине.