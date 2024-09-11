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В Омске сменился глава городских кладбищ

Должность директора КСУ занял экс-предприниматель.

Источник: Om1 Омск

В бюджетном учреждении «Комбинат специальных услуг» (КСУ), отвечающем за содержание городских кладбищ Омска, 10 сентября 2024 года произошла смена руководства. Соответствующая запись накануне была внесена в ЕГРЮЛ.

На пост директора назначен омич Алексей Артеменко, ранее занимавшийся предпринимательской деятельностью. Артеменко владеет долей в ООО «Торговый дом “Арнели”, но налоговая служба уже начала процесс исключения компании из ЕГРЮЛ.

Ольга Котюргина, которая неоднократно занимала должность директора КСУ, снова покинула этот пост. Она работает в учреждении уже несколько лет на должности заместителя директора и временно возглавляла КСУ, когда пост оставался вакантным. Её предшественниками на этом посту были Игорь Романов, Сергей Угрюмов и Михаил Квитков, который руководил КСУ до июля 2024 года.