В Омске сменился глава городских кладбищ

В бюджетном учреждении «Комбинат специальных услуг» (КСУ), отвечающем за содержание городских кладбищ Омска, 10 сентября 2024 года произошла смена руководства. Соответствующая запись накануне была внесена в ЕГРЮЛ.
На пост директора назначен омич Алексей Артеменко, ранее занимавшийся предпринимательской деятельностью. Артеменко владеет долей в ООО «Торговый дом “Арнели”, но налоговая служба уже начала процесс исключения компании из ЕГРЮЛ.
Ольга Котюргина, которая неоднократно занимала должность директора КСУ, снова покинула этот пост. Она работает в учреждении уже несколько лет на должности заместителя директора и временно возглавляла КСУ, когда пост оставался вакантным. Её предшественниками на этом посту были Игорь Романов, Сергей Угрюмов и Михаил Квитков, который руководил КСУ до июля 2024 года.