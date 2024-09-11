В Омске сменился глава городских кладбищ

Ольга Котюргина, которая неоднократно занимала должность директора КСУ, снова покинула этот пост. Она работает в учреждении уже несколько лет на должности заместителя директора и временно возглавляла КСУ, когда пост оставался вакантным. Её предшественниками на этом посту были Игорь Романов, Сергей Угрюмов и Михаил Квитков, который руководил КСУ до июля 2024 года.