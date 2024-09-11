Геннадий Зюганов оскорбил Михаил Развожаева, тот в ответ обвинил его в клевете

После прошедших на прошлой неделе в нескольких регионах России выборах разгорелся скандал между лидером фракции КПРФ Геннадием Зюгановым и губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.
На пресс-конференции в ТАСС Геннадий Зюганов публично заявил, что в Севастополе результаты выборов «нарисовали». При этом он, употребив слово «упырь», сообщил, что не мог дозвониться в Севастополь. По мнению многолетнего лидера партии, контроля за голосованием не было, и использовались технологии из «лихих 90-х».
«“Единая Россия” гнет через колено всю страну, не сообразуясь ни с чем. Элементарного контроля нет за ходом выборов — сидят и пишут результат…», — сделал вывод Геннадий Зюганов.
В Севгоризбиркоме, в свою очередь, обвинили представителей КПРФ в попытках сорвать выборы. На участках они, как утверждается, раздавали листовки с выдержками из УК, писали жалобы, делали посты в соцсетях об использовании властями административного ресурса.
Ответил на выпад Зюганова и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Хотя и указал, что его отговаривали от ответа. «Но считаю, если человек (кем бы он ни был) меня оклеветал, люди должны знать правду», — заявил глава города.
Он также прокомментировал слова парламентария о том, что ему невозможно дозвониться.
«С незнакомого номера мне можно звонить и не дозвониться хоть сто раз. Как и любой другой адекватный человек, трубки с незнакомых номеров я не беру».
По его словам, разговор с Зюгановым состоялся после того, как в Севастополь позвонил один из его соратников. «Я перезвонил, и мы отлично поговорили. Геннадий Андреевич очень переживал о ходе выборов и о том, что партия КПРФ может не преодолеть 5% барьер в Севастополе. На эти переживания я ответил, что у партии еще есть время активизировать свой электорат. Что, собственно, и произошло, как мы видим. 5% барьер партия КПРФ в Севастополе преодолела», — подытожил Развожаев.
На прошедших в минувшие выходные выборах представители партии «Единая Россия» в Севастополе получили, по предварительным данным, более 70% голосов. В Заксобрание города по одному человеку смогли провести партии «Новые люди», ЛДПР и КПРФ. Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала Севастополь одним из городов, где было зафиксировано наибольшее число «инцидентов».