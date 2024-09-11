Геннадий Зюганов оскорбил Михаил Развожаева, тот в ответ обвинил его в клевете

По его словам, разговор с Зюгановым состоялся после того, как в Севастополь позвонил один из его соратников. «Я перезвонил, и мы отлично поговорили. Геннадий Андреевич очень переживал о ходе выборов и о том, что партия КПРФ может не преодолеть 5% барьер в Севастополе. На эти переживания я ответил, что у партии еще есть время активизировать свой электорат. Что, собственно, и произошло, как мы видим. 5% барьер партия КПРФ в Севастополе преодолела», — подытожил Развожаев.