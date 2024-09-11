Замгубернатора призвал красноярских мужиков «держаться» в День трезвости

«Держимся, мужики», — написал он в своем Telegram-канале, напоминая о важности праздника.
День трезвости имеет глубокие исторические корни, уходящие в начало XX века. Впервые он был отмечен в 1913 году по инициативе Русской православной церкви, которая стремилась привлечь внимание к проблеме пьянства в обществе. Дата 11 сентября была выбрана неслучайно — она совпадает с Днем усекновения главы святого Иоанна Предтечи, почитаемого христианами за аскетизм и праведность.
После революции 1917 года традиция празднования Дня трезвости была прервана, однако в 2005 году по инициативе РПЦ праздник был возрожден. Сегодня он служит напоминанием о важности здорового образа жизни и духовных ценностей.
Сам Пономаренко, судя по соцсетям, ведет здоровый образ жизни. В его аккаунте довольно много фотографий из национального парка «Столбы», спортзала, спортивных площадок. Кроме того, топ-чиновник края старается не пропускать соревнования, в которых участвует и сам.