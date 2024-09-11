Замгубернатора призвал красноярских мужиков «держаться» в День трезвости

День трезвости имеет глубокие исторические корни, уходящие в начало XX века. Впервые он был отмечен в 1913 году по инициативе Русской православной церкви, которая стремилась привлечь внимание к проблеме пьянства в обществе. Дата 11 сентября была выбрана неслучайно — она совпадает с Днем усекновения главы святого Иоанна Предтечи, почитаемого христианами за аскетизм и праведность.