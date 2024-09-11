Алаудинов: в Курской области освобождено 10 населенных пунктов

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе введены режим контртеррористической операции и режим ЧС федерального уровня. По данным Минобороны России от 12 августа, под контролем ВСУ находилось 28 населенных пунктов. С тех пор эти данные не обновлялись. Областной минздрав сообщал, что пострадало более 200 мирных жителей. В Кремле накануне заявили, что у военных есть план по выдавливанию ВСУ из Курской области.