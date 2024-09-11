Алаудинов: в Курской области освобождено 10 населенных пунктов

«На правый наш фланг, туда дальше — кореневское направление, получается, — с той стороны у нас зашла 155-я бригада морской пехоты… Противник понес очень большие потери. Насколько я знаю, уже несколько населенных пунктов ребята отбили у противника», — сказал господин Алаудинов в видеообращении в Telegram.
«ВСУ несут очень большие потери в Курской области и начинают понимать, что удерживать эту территорию им тяжело», — отметил генерал Алаудинов.
В нескольких российских военных Telegram-каналах сообщалось, что под контроль вооруженных сил России перешли села Снагость, Гордеевка, Внезапное, Бяхово, 10-й Октябрь и Викторовка. Все они находятся в западной части области в Кореневском районе. В самом крупном из сел, в Снагости, на 2010 год проживало 494 человека.
В качестве подтверждения приводятся видео, как заявляется, с продвижением российских войск в Курской области и взятыми в плен украинскими военнослужащими. Украинские военные ресурсы признают успешную контратаку российской армии.
Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе введены режим контртеррористической операции и режим ЧС федерального уровня. По данным Минобороны России от 12 августа, под контролем ВСУ находилось 28 населенных пунктов. С тех пор эти данные не обновлялись. Областной минздрав сообщал, что пострадало более 200 мирных жителей. В Кремле накануне заявили, что у военных есть план по выдавливанию ВСУ из Курской области.