Сергей Кравчук: «Мы нацелены выполнить распоряжение главы Хабаровского края»

Самым протяженным участком городских автодорог, который ремонтируют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» (БКД) в этом году в Хабаровске, стал проспект 60-летия Октября в границах улиц Машинистов и Аэродромной. В позапрошлом году эту улицу частично обновили. Новое покрытие получил участок от Суворова до Аэродромной. Подрядчик, с которым заключен контракт в этом году, должен завершить работы к 30 ноября. Однако высока вероятность, что это произойдет раньше. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук обратился к руководителю подрядной организации и попросил сдать объект раньше срока, указанного в контракте, то есть в конце сентября — начале октября.
«На сегодняшний день ремонтные работы на участке проспекта 60-летия Октября от Машинистов до Аэродромной выполнены более чем на 80%. Основная цель — это комфорт наших автолюбителей. Об этом говорит президент России Владимир Путин — прежде всего, мы должны создать достойные условия для жителей, проживающих в том или ином регионе. Губернатор Дмитрий Демешин поставил нам задачу — сдать этот участок проспекта раньше срока. Мы нацелены выполнить распоряжение главы Хабаровского края. Работы идут в максимальном темпе», — объяснил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Сейчас работы на проспекте не прекращаются с утра до вечера. Уже установлены ливнеприемные лотки, а на подготовленное основание укладывают асфальт.
«До конца недели уложим нижний слой асфальтобетонного покрытия. На следующей начнем закатывать верхний. Он будет выполнен из щебеночно-мастичного асфальтобетонного покрытия, от обычного оно отличается износостойкостью. В конце сентября мы планируем полностью завершить работы на проезжей части. Затем останутся заключительные штрихи — тротуары и новые остановочные павильоны», — сказал начальник отдела управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Дмитрий Чеверда.
В план работ также включены установка новых светофоров и нанесение дорожной разметки. Качество работ постоянно проверяют независимые эксперты, городское управление дорог и общественные организации.
Напомним, в конце мая глава Хабаровского края Дмитрий Демешин вместе с мэром города посетил ремонтируемый участок проспекта 60-летия Октября. Он согласился с важностью этой дороги и поручил изыскать дополнительные средства, чтобы завершить реконструкцию всей улицы к 2026 году, а не к 2028-му, как было запланировано ранее.