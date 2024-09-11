Сергей Кравчук: «Мы нацелены выполнить распоряжение главы Хабаровского края»

Самым протяженным участком городских автодорог, который ремонтируют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» (БКД) в этом году в Хабаровске, стал проспект 60-летия Октября в границах улиц Машинистов и Аэродромной. В позапрошлом году эту улицу частично обновили. Новое покрытие получил участок от Суворова до Аэродромной. Подрядчик, с которым заключен контракт в этом году, должен завершить работы к 30 ноября. Однако высока вероятность, что это произойдет раньше. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".