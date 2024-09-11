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ИКВО распределила мандаты по итогам выборов в Волгоградскую облдуму

Сегодня, 11 сентября, избирательная комиссия Волгоградской области на заседании по подведению официальных итогов выборов, распределила мандаты между партиями, которые прошли необходимый 5% барьер, передает V102.RU.

По результатам голосования «Единая Россия» получила 52,44% голосов, КПРФ — 16,44%, ЛДПР — 12,99%, «Справедливая Россия — За правду» — 5,50%, «Новые люди» — 5,17% и «Партия пенсионеров» — 5,12%.

На основании этих итогов, в Волгоградской областной думе депутатские мандаты по единому избирательному округу распределятся следующим образом:

— «Единая Россия» — 11 мандатов;

— КПРФ — 3 мандата;

— ЛДПР — 2 мандата;

— «Справедливая Россия — За правду» — 1 мандат;

— «Новые люди» — 1 мандат;

— «Партия пенсионеров» — 1 мандат.

Результаты выборов депутатов Волгоградской областной Думы по 19 одномандатным избирательным округам определены окружными избирательными комиссиями.

Всего в Волгоградскую областную Думу избрано 38 депутатов: 19 — по единому избирательному округу и 19 — по одномандатным избирательным округам.

В ИКВО сообщили, что выборы признаны состоявшимися, а их результаты — действительными.