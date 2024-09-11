ИКВО распределила мандаты по итогам выборов в Волгоградскую облдуму

По результатам голосования «Единая Россия» получила 52,44% голосов, КПРФ — 16,44%, ЛДПР — 12,99%, «Справедливая Россия — За правду» — 5,50%, «Новые люди» — 5,17% и «Партия пенсионеров» — 5,12%.
На основании этих итогов, в Волгоградской областной думе депутатские мандаты по единому избирательному округу распределятся следующим образом:
— «Единая Россия» — 11 мандатов;
— КПРФ — 3 мандата;
— ЛДПР — 2 мандата;
— «Справедливая Россия — За правду» — 1 мандат;
— «Новые люди» — 1 мандат;
— «Партия пенсионеров» — 1 мандат.
Результаты выборов депутатов Волгоградской областной Думы по 19 одномандатным избирательным округам определены окружными избирательными комиссиями.
Всего в Волгоградскую областную Думу избрано 38 депутатов: 19 — по единому избирательному округу и 19 — по одномандатным избирательным округам.
В ИКВО сообщили, что выборы признаны состоявшимися, а их результаты — действительными.