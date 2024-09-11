«Проглотил наживку»: что американские СМИ пишут о дебатах Трампа с Харрис

«Она позаботилась о том, чтобы дебаты в подавляющем большинстве были посвящены Трампу и его менее привлекательным чертам характера. Харрис рассказала почти обо всех главных событиях, до которых Байден не смог добраться: уголовных процессах Трампа, “Проекте 2025”, 6 января (2021 года, когда произошел штурм Капитолия. — РБК), его восхваление диктаторов, его критика Джона Маккейна и сообщения о пренебрежительном отношении к солдатам, расистское насилие в Шарлотсвилле, которое он преуменьшил, предположение Трампа о том, что он отменил бы некоторые статьи Конституции, критику со стороны бывших помощников Трампа и, возможно, что наиболее важно, вопрос права на аборт».