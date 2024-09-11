Франция располагает тысячами солдат для интервенции в Африку, пишут СМИ

В 2022 году французские военные, которые присутствовали в регионе Сахеля с 2014 года в рамках антитеррористической операции «Бархан», были вынуждены покинуть Мали. В июле Франция заявила об официальном завершении совместной с европейскими союзниками операции «Такуба» по борьбе с терроризмом, в ноябре — о завершении операции «Бархан» в Сахаро-Сахельском регионе. В марте 2023 года власти Буркина-Фасо объявили о денонсации договора о военной помощи с Францией, заключенного более 60 лет назад. МИД Буркина-Фасо также уведомил французскую сторону, что французские военные должны покинуть территорию страны. После госпереворота в Нигере в 2023 году пришедшие к власти военные объявили о денонсации военных соглашений с Францией, потребовав вывода ее войск, он завершился 22 декабря.