Франция располагает тысячами солдат для интервенции в Африку, пишут СМИ

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Франция располагает «тысячами солдат», которые в случае необходимости могут быть в кратчайшие сроки направлены в одну из стран Африки для осуществления военной интервенции, несмотря на сокращение французских контингентов в африканских государствах, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванного французского чиновника.
«У Франции (в случае возникновения подобной необходимости — ред.) будут тысячи солдат дома, готовые к интервенции в Африке в кратчайшие сроки», — приводит газета слова чиновника.
Чиновник также заявил газете, что Франция продолжит участие в делах африканских стран, однако оно будет «менее заметным».
Кроме того, он отметил, что в настоящее время Франция перемещает своих инструкторов на базы местных вооруженных сил в Габоне, Сенегале, Кот-д’Ивуаре и Чаде на фоне протестов, которые проводятся у французских военных баз в Западной Африке. Протестующие обвиняют Францию в попытках проводить неоколониальную политику.
Ранее сообщалось, что Франция сократит военное присутствие в Западной и Центральной Африке до нескольких сотен человек, предположительно, до 600. Париж оставит около сотни человек в Габоне (сейчас их 350), сотни в Сенегале (вместо 350) и сотни в Кот-д’Ивуаре (сейчас 600). Примерно 300 человек вместо 1000 останутся в Чаде.
В 2022 году французские военные, которые присутствовали в регионе Сахеля с 2014 года в рамках антитеррористической операции «Бархан», были вынуждены покинуть Мали. В июле Франция заявила об официальном завершении совместной с европейскими союзниками операции «Такуба» по борьбе с терроризмом, в ноябре — о завершении операции «Бархан» в Сахаро-Сахельском регионе. В марте 2023 года власти Буркина-Фасо объявили о денонсации договора о военной помощи с Францией, заключенного более 60 лет назад. МИД Буркина-Фасо также уведомил французскую сторону, что французские военные должны покинуть территорию страны. После госпереворота в Нигере в 2023 году пришедшие к власти военные объявили о денонсации военных соглашений с Францией, потребовав вывода ее войск, он завершился 22 декабря.