Мэр Омска Сергей Шелест подарил пилу городскому приюту для животных

По словам исполняющей обязанности директора приюта Юлии Андреевны Нефедовой, главное на сегодня: мобилизация сил и средств для отлова и дальнейшего содержания собак, брошенных на дачных участках. Сейчас в приюте живет порядка 500 животных, с учетом сезонной проблемы это количество значительно возрастет. Также обсудили работу бригад по отлову, необходимость ремонта транспорта учреждения, занятость ветеринаров, оказание коммерческих услуг, таких, как стерилизация кошек и собак, поиск новых хозяев для четвероногих постояльцев и многое другое.