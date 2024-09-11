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Мэр Омска Сергей Шелест подарил пилу городскому приюту для животных

Сегодня вместе с директором департамента транспорта Вадимом Геннадьевичем Кормильцем побывали в приюте, привезли в подарок циркулярную пилу, которая нужна для строительства новых будок, и корм. Прошлись по территории, заглянули в недавно отремонтированный стационар и карантинное помещение, поговорили с коллективом о жизни учреждения.

По словам исполняющей обязанности директора приюта Юлии Андреевны Нефедовой, главное на сегодня: мобилизация сил и средств для отлова и дальнейшего содержания собак, брошенных на дачных участках. Сейчас в приюте живет порядка 500 животных, с учетом сезонной проблемы это количество значительно возрастет. Также обсудили работу бригад по отлову, необходимость ремонта транспорта учреждения, занятость ветеринаров, оказание коммерческих услуг, таких, как стерилизация кошек и собак, поиск новых хозяев для четвероногих постояльцев и многое другое.

Забот масса, большое спасибо горожанам, большим предприятиям и маленьким ИП, которые оказывают помощь и поддержку нашему муниципальному приюту и другим подобным организациям — вместе проще решать любые задачи.