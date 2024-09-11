Беспрозванных избран губернатором Калининградской области

«В эти минуты на 215 заседании Избирательной комиссии Калининградской области единогласно были утверждены результаты выборов Губернатора Калининградской области. Выборы высшего должностного лица региона были признаны состоявшимися и действительными. На должность Губернатора Калининградской области избран Алексей Беспрозванных, получивший 270 919 голосов избирателей, что составляет 76,55%, то есть более пятидесяти процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании», — говорится в сообщении.