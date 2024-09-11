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Мэр Алексей Орлов: дома в «Городке чекистов» начнут ремонтировать в 2025 году

В течение 2025 года в Екатеринбурге приступят к ремонту крыш в домах, которые входят в комплекс «Городок чекистов» (являются объектом культурного наследия), заявил глава города Алексей Орлов во время «Прямой линии».

Источник: Коммерсантъ

По словам господина Орлова, проведено общее собрание собственников, на котором принято решение о проведение работ по ремонту крыш и о наделении полномочиями городского управления ЖКХ, которое сейчас сможет представлять интересы всех собственников.

«До конца года планируем провести обследование всех домов, которые входят в комплекс. Необходимые работы по ремонту кровли мы хотим провести в течение следующего года. Это непростая задача, но она абсолютно решаема», — заявил мэр.

«Городок чекистов» — комплекс зданий в стиле конструктивизма, построенный в 1929 — 1936 годах как общежитие для молодых сотрудников НКВД. Входит в реестр памятников федерального значения. Находится в центре Екатеринбурга вдоль проспекта Ленина.