Трамп на дебатах упомянул Путина и Россию более 15 раз

Дебаты состоялись 11 сентября и продолжались около 1 часа 45 минут, они транслировались на телеканале ABC News. В ходе дискуссии Трамп снова пообещал, что, если он победит, то урегулирует конфликт на Украине до начала своего президентского срока. Однако он избегал прямого ответа на вопрос о том, должна ли Украина одержать победу. Харрис, в свою очередь, высказала мнение, что план экс-президента заключается в том, чтобы просто «сдать позиции».