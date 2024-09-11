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Трамп на дебатах упомянул Путина и Россию более 15 раз

Дональд Трамп выступил с обвинениями в адрес Джо Байдена за недостаток взаимодействия с Россией по украинскому кризису, пообещав урегулировать ситуацию в случае победы на выборах.

Источник: Reuters

Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп десять раз упомянул Россию и шесть раз президента РФ Владимира Путина во время дебатов с кандидатом от демократов Камалой Харрис, подсчитало агентство ТАСС.

Трамп обсуждал Россию и Путина в контексте конфликта на Украине и ситуации на Ближнем Востоке. Он также раскритиковал действующего президента США Джо Байдена за отсутствие взаимодействия с Россией по вопросам разрешения украинского кризиса. Кроме того, Трамп отметил, что Россия «не угрожала США ядерным оружием».

По информации «РИА Новости», за время дебатов Трамп также шесть раз упомянул Украину. В свою очередь, Харрис упомянула Россию два раза, Путина — четыре раза, а Украину — пять.

Дебаты состоялись 11 сентября и продолжались около 1 часа 45 минут, они транслировались на телеканале ABC News. В ходе дискуссии Трамп снова пообещал, что, если он победит, то урегулирует конфликт на Украине до начала своего президентского срока. Однако он избегал прямого ответа на вопрос о том, должна ли Украина одержать победу. Харрис, в свою очередь, высказала мнение, что план экс-президента заключается в том, чтобы просто «сдать позиции».

Трамп Дональд
Путин Владимир