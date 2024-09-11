Выборы мэра Братского района состоятся в течение полугода

Как сообщалось ранее, 11 сентября на внеочередном заседании Думы Братского района депутаты приняли отставку мэра Александра Дубровина в связи с его избранием на пост мэра Братска. Выборы состоялись 8 сентября, за Александра Дубровина проголосовали 68,5% избирателей, пришедших на участки.
Выборы нового главы муниципального образования должны быть проведены в течение шести месяцев со дня отставки, — говорится в сообщении администрации Братского района.
Вероятнее всего, выборы нового главы администрации Братского района состоятся в начале весны следующего года. Исполняющей обязанности главы района временно назначена первый заместитель мэра Оксана Короткова.