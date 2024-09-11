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Выборы мэра Братского района состоятся в течение полугода

Выборы мэра Братского района состоятся в течение ближайших шести месяцев. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте муниципального образования, передает ИА «ТК Город».

Источник: ТК Город

Как сообщалось ранее, 11 сентября на внеочередном заседании Думы Братского района депутаты приняли отставку мэра Александра Дубровина в связи с его избранием на пост мэра Братска. Выборы состоялись 8 сентября, за Александра Дубровина проголосовали 68,5% избирателей, пришедших на участки.

Выборы нового главы муниципального образования должны быть проведены в течение шести месяцев со дня отставки, — говорится в сообщении администрации Братского района.

Вероятнее всего, выборы нового главы администрации Братского района состоятся в начале весны следующего года. Исполняющей обязанности главы района временно назначена первый заместитель мэра Оксана Короткова.