Врио министра энергетики и ЖКХ Самарской области уволена после выговора

Чиновница покинула пост в связи с сокращением должности государственной гражданской службы. В соответствии с постановлением регионального правительства от 1 июля текущего года полномочия в сфере обращения с отходами производства и потребления возложены на областной Минлесхоз.
Кроме того, как следует из документа прокуратуры, контрольный орган установил, что ранее на посту врио министра энергетики и ЖКХ Самарской области Наталья Ржевская участвовала в согласовании представленных в ведомство документов ООО «ЭкоСтройРесурс» на получение субсидий и проведения компанией торгов. Надзорное ведомство передало информацию руководителю управления по профилактике коррупционных правонарушений региона, и в итоге бывшей чиновнице объявили выговор. В правительстве Самарской области увольнение Натальи Ржевской не комментируют.
Наталья Ржевская пришла работать в региональное МинЖКХ в июле 2019 года, когда Самарскую область возглавлял Дмитрий Азаров. В сентябре того же года она уведомила министерство о наличии личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей.
До этого Наталья Ржевская возглавляла ООО «ЭкоСтройРесурс», которое по договору с региональным Минлесхозом с 2018 года является оператором по обращению с ТКО в Самарской области. 23 августа текущего года компания заключила с профильным министерством добровольное соглашение о расторжении контракта. С 1 ноября 2024 года полномочия регоператора перейдут ГУП «Экология».