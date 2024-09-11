Врио министра энергетики и ЖКХ Самарской области уволена после выговора

Кроме того, как следует из документа прокуратуры, контрольный орган установил, что ранее на посту врио министра энергетики и ЖКХ Самарской области Наталья Ржевская участвовала в согласовании представленных в ведомство документов ООО «ЭкоСтройРесурс» на получение субсидий и проведения компанией торгов. Надзорное ведомство передало информацию руководителю управления по профилактике коррупционных правонарушений региона, и в итоге бывшей чиновнице объявили выговор. В правительстве Самарской области увольнение Натальи Ржевской не комментируют.