Дмитрий Демешин: Вы — будущее Хабаровского края, будущее нашей страны!

Врио губернатора края Дмитрий Демешин в торжественной обстановке вручил одаренным детям и талантливой молодежи свидетельства о назначении ежемесячных стипендий губернатора Хабаровского края. Церемония прошла в Доме официальных приемов, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
В течение года 30 лучших учащихся детских школ искусств Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, Амурского, Ванинского, Верхнебуреинского, Вяземского, Советско-Гаванского, Хабаровского районов, района имени Лазо, а также Краевой Детской школы искусств Хабаровского краевого колледжа искусств будут получать стипендию от главы региона.
— Вы — гордость нашего края, будущее нашей страны! Наша задача — это поиск и поддержка молодых, амбициозных талантов. И мы стараемся сейчас задать правильный курс на дальнейшее развитие. Мы осуществляем поддержку талантливых земляков в различных направлениях — речь не только о мотивации детей, но и о создании условий для их становления, развития, раскрытия творческого потенциала, — сказал Дмитрий Демешин.
Глава Хабаровского края отметил, что регион продолжит сотрудничать с ведущими вузами страны для организации целевого обучения, устраивать конкурсы и фестивали детского творчества, модернизировать и переоснащать детские школы искусств. Так, недавно удалось достичь договоренности с Председателем Правительства России о выделении 50 млн рублей на приобретение музыкальных инструментов для краевого колледжа искусств.
Кроме того, сейчас идет подготовка к открытию в Хабаровске филиала Всероссийского государственного университета кинематографии, чтобы выпускники школ могли остаться учиться и работать на Дальнем Востоке.
Среди стипендиатов — лауреаты краевых, всероссийских и международных конкурсов, таких как международный фестиваль художественного творчества детей и юношества «Новые имена стран Азиатско-Тихоокеанского региона-2024», всероссийского конкурса «Россия — вечная Держава», краевого фестиваля-конкурса художественного творчества детей и юношества «Новые имена Хабаровского края» и других.
Руководитель региона выразил благодарность родителям стипендиатов и их педагогам. Он отметил, что благодаря их усилиям наш край может гордиться успехами талантливых и активных детей.
В завершении Дмитрий Демешин пожелал ребятам творческого роста и новых побед.
— Надеюсь снова увидеть многих из вас и в следующем году в числе стипендиатов губернатора края! — подчеркнул врио губернатора.
Добавим, правительство Хабаровского края уделяет пристальное внимание развитию сферы культуры региона, чтобы край стал местом притяжения для талантливой молодежи. За пять лет реализации нацпроекта «Культура», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, оснащено 11 детских школ искусств и колледж искусств, капитально отремонтировано6 детских школ искусств. В текущем году ремонт проводится в школах Амурского и Солнечного районов.