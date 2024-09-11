Дмитрий Демешин: Вы — будущее Хабаровского края, будущее нашей страны!

— Вы — гордость нашего края, будущее нашей страны! Наша задача — это поиск и поддержка молодых, амбициозных талантов. И мы стараемся сейчас задать правильный курс на дальнейшее развитие. Мы осуществляем поддержку талантливых земляков в различных направлениях — речь не только о мотивации детей, но и о создании условий для их становления, развития, раскрытия творческого потенциала, — сказал Дмитрий Демешин.