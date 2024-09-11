Андрей Бочаров избран губернатором Волгоградской области

«Голосование прошло в штатном режиме, без нарушений, в полном соответствии с законом, — отметил председатель облизбиркома. — Избиратели Волгоградской области показали высокую активность. В выборах приняли участие 1 млн 94 тыс. 698 избирателей, или 61,73% от общего количества избирателей Волгоградской области».