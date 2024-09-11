Андрей Бочаров избран губернатором Волгоградской области

Председатель Избирательной комиссии Волгоградской области Виктор Черячукин отметил, что голосование за губернатора и депутатов регпарламента впервые проводилось в течение трех дней подряд — 6, 7 и 8 сентября.
«Голосование прошло в штатном режиме, без нарушений, в полном соответствии с законом, — отметил председатель облизбиркома. — Избиратели Волгоградской области показали высокую активность. В выборах приняли участие 1 млн 94 тыс. 698 избирателей, или 61,73% от общего количества избирателей Волгоградской области».
Выборы губернатора Волгоградской области признаны состоявшимися, а результаты выборов — действительными. Губернатором Волгоградской области избран Андрей Бочаров. За него проголосовало 79,68% избирателей, принявших участие в голосовании.
«За Бочарова Андрея Ивановича проголосовало 872 200 избирателей, за Васютенко Алексея Васильевича — 24 769, за Дмитриева Олега Васильевича — 85 729 избирателей, за Кареликова Евгения Андреевича — 38 224, за Кононенко Алексея Юрьевича — 58 757, — озвучил цифры Виктор Черячукин. — Жалоб, требующих рассмотрения на избирательной комиссии, не поступало».
Также признаны состоявшимися результаты выборов депутатов Волгоградской областной думы. В регпарламент избрано 38 депутатов, из них 19 — по единому избирательному округу и 19 — по одномандатным избирательным округам.
«По результатам голосования политическая партия “Единая Россия” получила 52,44% голосов, — подытожил председатель облизбиркома, — КПРФ — 16,44%, ЛДПР — 12,99%, “Справедливая Россия — За правду” — 5,50%, “Новые люди” — 5,17%, “Партия пенсионеров” — 5,12%. Таким образом, все 6 политических партий, зарегистрировавших списки кандидатов, преодолели 5%-ный барьер и допущены к распределению депутатских мандатов».
В итоге партия «Единая Россия» получила в региональном заксобрании 11 мандатов, КПРФ — 3, ЛДПР — 2, «Справедливая Россия — За правду» — 1, «Новые люди» — 1 и «Партия пенсионеров» — 1 мандат.