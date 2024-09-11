Губернатор Текслер оценил проекты, реализующиеся в Копейске

В частности, реконструкции дождалась основная магистраль — Коммунистический проспект. На средства из областного бюджета дорогу расширили до четырех полос, появились широкие тротуары, велодорожки, современное освещение, остановочные комплексы и светофоры. В этом сезоне завершается второй этап работ, однако по поручению Алексея Текслера благоустройство будет продолжено — должны появиться рекреационные зоны, которыми будут пользоваться жильцы близлежащих домов. «Проспект проектировался в советское время, довести строительство не успели, и мы фактически сейчас делаем то, что задумывали в 80-е годы. Все должно быть современным и удобным не только для автомобилистов, но и для пешеходов, для тех людей, которые здесь живут», — отметил глава региона.