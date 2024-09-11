Губернатор Текслер оценил проекты, реализующиеся в Копейске

Точек для посещения всегда много. Например, сейчас вводится в эксплуатацию новый востребованный детский сад, построенный по нацпроекту «Демография» в поселке Октябрьском. «Одна из проблем, которая была в городе, — это нехватка мест в детских садах. И за последние несколько лет мы ввели в эксплуатацию шесть детских садов. Эту работу продолжим. Важно учитывать специфику Копейска, и чтобы детские сады находились непосредственно там, где живут люди. В планах и строительство новых школ в этой же логике», — отметил губернатор.
Новенькое дошкольное учреждение будет принимать малышей от одного года, всего откроют шесть групп, в том числе логопедические. Первые дети уже ходят сюда на ознакомительные адаптационные занятия.
ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС.
Одна из болевых точек Копейска — проезжие части. Результаты «Дорожного рывка», объявленного губернатором, горожане оценили в особой степени. За последние несколько лет объем финансирования вырос в шесть раз, что позволило существенно расширить планы дорожного строительства.
В частности, реконструкции дождалась основная магистраль — Коммунистический проспект. На средства из областного бюджета дорогу расширили до четырех полос, появились широкие тротуары, велодорожки, современное освещение, остановочные комплексы и светофоры. В этом сезоне завершается второй этап работ, однако по поручению Алексея Текслера благоустройство будет продолжено — должны появиться рекреационные зоны, которыми будут пользоваться жильцы близлежащих домов. «Проспект проектировался в советское время, довести строительство не успели, и мы фактически сейчас делаем то, что задумывали в 80-е годы. Все должно быть современным и удобным не только для автомобилистов, но и для пешеходов, для тех людей, которые здесь живут», — отметил глава региона.
Глава Копейского городского округа Светлана Логанова рассказала о том, что в ближайшее время дорожные работы дойдут и до не менее проблемной улицы Калинина. Кроме того, губернатор пообещал помочь в вопросе асфальтирования грунтовых дорог, которых в Копейске немало. «Нужно обращать внимание не только на центр города, но и на поселки. Поэтому будем двигаться в этом направлении», — цитирует Логанову издание «Копейский рабочий».
МЕСТА ДЛЯ ОТДЫХА.
Оценил губернатор и изменения в части благоустройства территорий Копейска. Парк Победы ждал обновления более 20 лет. Увидев запущенное место отдыха в 2021 году, Алексей Текслер принял решение выделить средства на исправление ситуации. К сегодняшнему дню уже заменена входная группа, решены вопросы с электрикой, восстановлены контейнерные площадки, установлены дорожные знаки. В текущем сезоне обустраиваются тротуары, устанавливаются малые архитектурные формы на детских площадках, монтируются системы видеонаблюдения, проводится озеленение. Началось строительство сухого фонтана, которые так любят дети. Объект готов на 75%, в этом году работы завершат. «Говорили о дополнительном развитии парка уже на следующий год. Я предложил геопластику применять, потому что на такой большой территории она даст возможность заиграть парку другими красками, учитывая, что рядом находится стадион “Химик” и хорошая велосипедная трасса. Это место дальше будет развиваться», — сказал Алексей Текслер.
Местные жители очень довольны теми изменениями, которые уже видны. «Раньше здесь было все заброшенное, без слез не взглянешь. Теперь стало красиво, хочется приходить сюда гулять», — говорит копейчанка Людмила Петровская.
СЕРЬЕЗНЫЕ ПЛАНЫ
Развитие Копейска очевидно. В городе активно обновляется общественный транспорт, модернизируется система ЖКХ, появляются новые социальные и спортивные объекты, например, в следующем году начнется возведение ледовой арены, также завершится строительство Дворца спорта. Строятся новые дороги и пешеходные зоны, появляются новые скверы.
«Планы большие, экономика города развивается, предприятия работают активнее, появляются инвестиционные проекты, а это рабочие места для жителей города. Учитывая, что рядом Челябинск, который развивается, Копейск не должен отставать. Наша задача, чтобы Копейск активно развивался, и мы все сделаем для этого, региональная помощь будет только увеличиваться», — подытожил губернатор.