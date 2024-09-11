Сергей Петрин принёс присягу

С назначением нового мэра поздравили губернатор Александр Гусев и члены депутатского корпуса.
Важное событие.
Напомним, ранее Сергей Петрин победил в финале конкурса на пост главы городского округа. В конкурсе участвовали 13 кандидатов. За кандидатуру Петрина депутаты проголосовали почти единогласно.
В инаугурации руководителя городской администрации, кроме депутатского корпуса, возглавляемого Владимиром Ходыревым, участвовали губернатор Александр Гусев, вице-губернатор Дмитрий Маслов, спикер областного парламента Владимир Нетёсов, министр внутренней политики Елена Дерганова.
«Вступая в должность главы городского округа, торжественно клянусь соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы и законы Воронежской области, Устав города, уважать и охранять права человека и гражданина, верно служить народу», — произнёс слова присяги Сергей Андреевич.
Губернатор Александр Гусев поблагодарил парламентариев и команду администрации за совместную работу.
«Мы все хорошо знаем Сергея Андреевича. Это человек опытный, знающий городское хозяйство, — отметил глава региона. — Сейчас, в непростой для страны период, это важное качество. Все предпосылки для того, чтобы жизнь города была спокойной и размеренной, у нас есть. Безусловно, только решения текущих проблем уже недостаточно, жители ждут от нас большего».
Губернатор также заверил, что областное правительство продолжит оказывать Воронежу свою поддержку: «Наше взаимодействие не меняется, будем активно участвовать во всех процессах, помогать анализировать лучшие практики, применяемые в других городах, вырабатывать наши, уникальные для Воронежа, решения и совместно с администрацией такие решения воплощать в жизнь. Будем концентрировать ресурсы на наиболее важных стратегических направлениях, подключая областной бюджет. Наше взаимодействие остаётся выстроенным и эффективно направленным».
Задачи определены.
С вступлением в должность Сергея Петрина также поздравили представители депутатского корпуса области и города. Владимир Ходырев вручил вновь избранному главе областного центра символ власти — флаг и герб Воронежа, выразив уверенность в долгом и плодотворном сотрудничестве.
Сергей Андреевич, в свою очередь, поблагодарил представителей законодательной и исполнительной ветвей власти за оказанное доверие, поддержку и добрые слова.
В своём телеграм-канале Сергей Петрин отметил, что первым и очень важным для мэра миллионного города считает слушать и слышать жителей, оперативно рассказывать о том, что происходит в Воронеже.
«Вижу темы, которые уже поднимаются. Некоторые переросли масштаб “муниципальных”. Но с той поддержкой, которую нам оказывает глава региона, а также уже принятым решением по пересмотру подходов к бюджетному планированию и контролю за исполнением поручений, уверен, что мы сможем решить и их. Приоритет команды воронежской мэрии сейчас — поддержка ребят, участвующих в СВО, их семей, помощь соседям — курянам и белгородцам, проживающим в ПВРах, и тем, кто нуждается в гуманитарной помощи на местах», — написал мэр.
Досье.
Сергей Петрин.
Родился 11 июня 1975 г. в с. Шараповка Новооскольского района Белгородской области. В 1998 г. окончил Воронежскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности инженер-строитель. Работал руководителем управления жилищно-коммунального хозяйства, с января 2018 года был первым вице-мэром по городскому хозяйству.