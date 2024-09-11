Сергей Петрин принёс присягу

«Вижу темы, которые уже поднимаются. Некоторые переросли масштаб “муниципальных”. Но с той поддержкой, которую нам оказывает глава региона, а также уже принятым решением по пересмотру подходов к бюджетному планированию и контролю за исполнением поручений, уверен, что мы сможем решить и их. Приоритет команды воронежской мэрии сейчас — поддержка ребят, участвующих в СВО, их семей, помощь соседям — курянам и белгородцам, проживающим в ПВРах, и тем, кто нуждается в гуманитарной помощи на местах», — написал мэр.