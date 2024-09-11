Финляндия приостановила работу консультативного совета с Россией по Сайменскому каналу

Соглашение об аренде Сайменского канала является международным договором, одобренным парламентами Финляндии и России. Текущий договор об аренде действует до 2060 года. Министерство транспорта и связи Финляндии заявляло, что санкции ЕС против России в связи с ситуацией на Украине не препятствуют движению по Сайменскому каналу. При этом с февраля 2022 года компании отказываются страховать суда и грузы, перемещаемые по Сайменскому каналу, в результате чего транспортная артерия утратила свое значение.