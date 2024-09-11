Финляндия приостановила работу консультативного совета с Россией по Сайменскому каналу

«Работа Консультативного совета Сайменского канала приостановлена до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении министерства. Уточняется, что решение носит временный характер.
«Когда международная ситуация изменится и движение судов по Сайменскому каналу сможет быть восстановлено, можно будет вновь оценить необходимость начала деятельности Консультативного совета Сайменского канала», — добавили в ведомстве.
Основная деятельность совета была направлена на определение дат начала и окончания судоходства по каналу, обмен информацией о положении дел в регионе, где он находится.
Финляндия заключила с СССР соглашение об аренде части канала, проходящей по территории России, с 1968 года. Общая протяженность канала составляет 57,3 км, Финляндии принадлежат 23,3 км, России — 34 км. Ежегодная сумма аренды, выплачиваемая Финляндией, составляет €1,2 млн. Вся водная артерия и прилегающая автомобильная дорога, в том числе на российской территории, обслуживаются бюджетом Финляндии, сумма расходов не раскрывалась.
Соглашение об аренде Сайменского канала является международным договором, одобренным парламентами Финляндии и России. Текущий договор об аренде действует до 2060 года. Министерство транспорта и связи Финляндии заявляло, что санкции ЕС против России в связи с ситуацией на Украине не препятствуют движению по Сайменскому каналу. При этом с февраля 2022 года компании отказываются страховать суда и грузы, перемещаемые по Сайменскому каналу, в результате чего транспортная артерия утратила свое значение.