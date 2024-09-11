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NYT назвала ситуацию на красноармейском направлении пугающей для ВСУ

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Газета The New York Times (NYT) назвала ситуацию на красноармейском (украинское название — покровское) направлении для Вооруженных сил Украины (ВСУ) пугающей. По данным газеты, в августе украинские силы отступали более чем на милю в день.

Источник: AFP 2023

По ее данным, в августе украинские силы отступали более чем на милю (около 1,6 км) в день. При этом издание подчеркивает важное расположение Красноармейска, который находится в центре многих железнодорожных и автомобильных линий всего Донбасса. Успешное российское наступление, указывает NYT, перережет основные линии снабжения войск в оставшихся украинских опорных пунктах по всему региону.

Ранее Министерство обороны США также заявило, что удержание Красноармейска имеет стратегическое значение для ВСУ.

6 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что ситуация для них на красноармейском направлении в подконтрольной Киеву части ДНР остается наиболее проблематичной.

Военное командование Украины в последнее время признает, что в контролируемых Киевом районах ДНР дела у ВСУ идут все хуже. В наиболее тяжелой ситуации оказались украинские войска на красноармейском направлении. Как сообщили ТАСС в конце августа в силовых структурах ДНР, оборона ВСУ под Красноармейском прорвана, сопротивление практически не оказывается.