По ее данным, в августе украинские силы отступали более чем на милю (около 1,6 км) в день. При этом издание подчеркивает важное расположение Красноармейска, который находится в центре многих железнодорожных и автомобильных линий всего Донбасса. Успешное российское наступление, указывает NYT, перережет основные линии снабжения войск в оставшихся украинских опорных пунктах по всему региону.
Ранее Министерство обороны США также заявило, что удержание Красноармейска имеет стратегическое значение для ВСУ.
6 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что ситуация для них на красноармейском направлении в подконтрольной Киеву части ДНР остается наиболее проблематичной.
Военное командование Украины в последнее время признает, что в контролируемых Киевом районах ДНР дела у ВСУ идут все хуже. В наиболее тяжелой ситуации оказались украинские войска на красноармейском направлении. Как сообщили ТАСС в конце августа в силовых структурах ДНР, оборона ВСУ под Красноармейском прорвана, сопротивление практически не оказывается.