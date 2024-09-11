NYT назвала ситуацию на красноармейском направлении пугающей для ВСУ

По ее данным, в августе украинские силы отступали более чем на милю (около 1,6 км) в день. При этом издание подчеркивает важное расположение Красноармейска, который находится в центре многих железнодорожных и автомобильных линий всего Донбасса. Успешное российское наступление, указывает NYT, перережет основные линии снабжения войск в оставшихся украинских опорных пунктах по всему региону.