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Вениамин Кондратьев поддержал строительство храма на набережной в Краснодаре

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поддержал идею строительства нового храм на набережной в Юбилейном микрорайоне города.

Источник: АЗБУКА ГОРОЖАНИНА (Черкасов Виталий)

Такое предложение было озвучено на градостроительном совете, состоявшемся 10 сентября в администрации города. Информацию об этом опубликовал в своем Telegram-канале депутат Александра Сафронов.

По словам Сафронова, на заседании градостроительного совета под председательством губернатора обсуждались различные вопросы, включая предложение о строительстве нового религиозного объекта на берегу реки Кубань. Кондратьев выразил поддержку этой инициативе и предложил построить храм на стилобате, который обычно используется как основание для основного строения, но котором могут располагаться различные объекты.

Вместе с тем, жители Юбилейного микрорайона ранее направили обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой пересмотреть выбор места для нового храма. Они выразили обеспокоенность тем, что строительство может привести к утрате зеленой зоны на Рождественской набережной, и предложили рассмотреть другие варианты расположения.

строительство