Удары дальнобойными ракетами по России и дебаты в США. Темы брифинга Пескова

Кремль надеется, что кандидаты в президенты США оставят в покое имя Путина, которое используется как один из инструментов во внутриполитической борьбе: «Нам это весьма и весьма не нравится, и мы все-таки надеемся на то, что они оставят в покое имя нашего президента».