Удары дальнобойными ракетами по России и дебаты в США. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Подготовка визита российского лидера Владимира Путина в Турцию продолжается.
Кремль рассчитывает на контакты Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом на саммите БРИКС в Казани: «Мы надеемся, что такая возможность представится».
Об ударах дальнобойными ракетами
Решение разрешить Киеву удары дальнобойными ракетами по России, скорее всего, уже принято: «В настоящий момент в СМИ просто ведется такая кампания информационная по формализации уже принятого решения».
Запад пытается дистанцироваться от конфликта на Украине, но лишь повышает свою вовлеченность, хотя «повышать уже некуда».
Очередные решения Запада по поставкам оружия Киеву лишь подтверждают необходимость и безальтернативность спецоперации.
В случае поставок Украине дальнобойных ракет для ударов по России ответ будет соответствующим: «Не нужно везде ожидать каких-то ответов. На все эти действия специальная военная операция и является ответом».
Точку в украинском конфликте мог бы поставить «отказ США от своей политики использования Украины» для борьбы с Россией.
Об атаках беспилотников
Эффективность массированных атак дронами территории России минимальна: «Благодаря средствам защиты, благодаря эффективности работы противовоздушной обороны, эффективность этих массированных ударов минимальна».
Опасений, что украинские атаки БПЛА на энергообъекты в России повлияют на поставки бензина, нет: «Никаких опасений на этот счет нет».
О поставках вооружений
Рассуждения о поставках в Россию вооружений из-за рубежа «не имеют под собой никаких оснований».
У российских военных есть «полный арсенал всех необходимых средств» для продолжения спецоперации.
О предвыборных дебатах в США
Кремль надеется, что кандидаты в президенты США оставят в покое имя Путина, которое используется как один из инструментов во внутриполитической борьбе: «Нам это весьма и весьма не нравится, и мы все-таки надеемся на то, что они оставят в покое имя нашего президента».