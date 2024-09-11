Михаил Котюков подписал указ о формировании нового состава Совета молодых ученых

Добавим, что ранее Красноярские ученые вместе с коллегами из Малайзии придумали технологию, которая поможет быстрее находить нужные фрагменты записей с камер видеонаблюдения. Эта технология не только ускорит работу с большими данными, но и защитит от посторонних вмешательств — все изменения в записях будет довольно легко отследить. Механизм можно применять в системах «умный город» для работы с большим количеством камер.