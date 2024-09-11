Михаил Котюков подписал указ о формировании нового состава Совета молодых ученых

Вступить в Совет молодых ученых приглашают студентов, работников, аспирантов и преподавателей образовательных или научных организаций региона, а также выпускников вузов, которые впервые устраиваются на работу по профилю. Кандидаты в возрасте до 35 лет могут принять участие в конкурсе, подав заявки в течение 30 дней с момента опубликования указа. Отбор проводит специально созданная комиссия с привлечением специалистов из сфер науки и высшего образования.
Напомним, что Совет молодых ученых ведет свою работу с 2010 года. Это постоянно действующий совещательный орган при губернаторе Красноярского края. Члены Совета помогают реализации прав и законных интересов молодых ученых и специалистов, привлекают их к общественной жизни, а также консультируют органы власти по вопросам молодежной политики в сферах науки, образования и инноваций.
«Важными функциями Совета являются популяризация краевых научных достижений и улучшение коммуникации между научной молодежью, региональными и муниципальными властями. Члены Совета становились участниками и спикерами федеральных молодежных форумов, а также победителями форумных компаний, ежегодно привлекая в регион федеральные грантовые средства на научно-популярные и инфраструктурные проекты», — рассказали в краевом правительстве.
За период работы предыдущего созыва Совета молодые ученые посетили более 80 конференций всероссийского и международного уровня, становились спикерами в федеральных научных конференциях и научных съездах, таких как Конгресс молодых ученых, IX Международный форум технологического развития «Технопром-2022», а также Всероссийский съезд Советов молодых ученых и студенческих научных сообществ. Они представляли край в различных федеральных сообществах — Молодежном парламенте при Государственной Думе, Красноярском региональном отделении Всероссийского экологического движения «Экосистема» и так далее.
Члены Совета активно ведут научно-популярную деятельность в школах региона, на собственном примере показывают образ современного молодого ученого, внедряют законотворческие инициативы регионального уровня, развивают меры поддержки и стимулирования научной молодежи, проводят встречи с молодыми исследователями, помогают в построении научной и инновационной карьеры, выступают наставниками для совсем юных исследователей.
Добавим, что ранее Красноярские ученые вместе с коллегами из Малайзии придумали технологию, которая поможет быстрее находить нужные фрагменты записей с камер видеонаблюдения. Эта технология не только ускорит работу с большими данными, но и защитит от посторонних вмешательств — все изменения в записях будет довольно легко отследить. Механизм можно применять в системах «умный город» для работы с большим количеством камер.