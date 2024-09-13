Forbes узнал об «отчаянной» нехватке новой бронетехники в бригадах ВСУ

Портал изучил фотографии с недавних учений одной из новых бригад — 154-й механизированной. По данным Militaryland, бригада в основном оснащена старым советским оружием — гусеничными БМП-1, колесными БРДМ-2, а также французскими бронетранспортерами VAB 1970-х годов и американскими боевыми машинами М-1117 1990-х. Эксперты отмечают, что ни одна из этих машин не имеет брони толще 33 мм, что недостаточно даже для отражения пулеметных выстрелов.