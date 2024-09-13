Новые бригады ВСУ, сформированные после начала наступления российской армии на востоке Украины, столкнулись с отчаянной нехваткой современного оружия, в частности, боевых машин. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на портал Militaryland, который собирает данные о подразделениях ВСУ и их действиях.
Журнал напоминает, что 11 новых бригад (каждая по 2 тыс. человек), которые в настоящий момент формируются на Украине, планируют разместить на восточном фланге.
Портал изучил фотографии с недавних учений одной из новых бригад — 154-й механизированной. По данным Militaryland, бригада в основном оснащена старым советским оружием — гусеничными БМП-1, колесными БРДМ-2, а также французскими бронетранспортерами VAB 1970-х годов и американскими боевыми машинами М-1117 1990-х. Эксперты отмечают, что ни одна из этих машин не имеет брони толще 33 мм, что недостаточно даже для отражения пулеметных выстрелов.
Bild со ссылкой на двух командиров украинских артиллерийских подразделений накануне также сообщал, что ВСУ не хватает запчастей для западного вооружения, из-за этого они не могут использовать значительную часть поставленных Германией, Нидерландами и Италией танковых гаубиц. По словам собеседников газеты, у ВСУ «катастрофический запас запчастей».
Россия осуждает любые военные поставки Украине. В Москве не раз заявляли, что для начала мирных переговоров с Украиной Запад должен прекратить поставлять Киеву вооружение.