Игорь Кобзев доложил Иреку Файзуллину о строительстве коммунальной инфраструктуры и многоквартирных домов

«Развитие жилищного строительства в Иркутской области является важной задачей для стройкомплекса региона, это напрямую влияет на развитие экономики городов и качество жизни граждан. В последние годы область демонстрирует положительную динамику в этой сфере. Согласно данным Росстата, в регионе за семь месяцев этого года введено 978,9 тысячи квадратных метров жилья, что на 10,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Необходимо развивать градостроительный потенциал, а также обеспечивать все новое жилье необходимой инфраструктурой, в том числе с помощью федеральных механизмов, которые будут заложены в новый национальный проект “Инфраструктура для жизни”, — сообщил глава Минстроя России Ирек Файзуллин.