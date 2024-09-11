Песков: имя Путина используется как инструмент во внутриполитической борьбе в США

Оба претендента на пост президента США в ходе своих дебатов ссылались на президента России Владимира Путина. Кремль выражает надежду, что имя российского лидера не будет использоваться в их предвыборной борьбе.
Фамилия «Путин» используется как один из инструментов во внутриполитической борьбе в США. Нам это весьма и весьма не нравится. И мы все-таки надеемся на то, что они оставят в покое имя нашего президента.
Песков также отметил, что представители администрации президента не следили за дебатами в режиме реального времени и ознакомились с их содержанием только утром. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты «в целом <…> сохраняют негативное отношение» к России. В завершение Песков добавил, что выборы президента в США остаются исключительно заботой американских граждан, и оценивать кандидатов следует именно им, а не Москве.
У нас свои заботы, свои достижения и свои проблемы.
Одной из тем обсуждения на дебатах стал конфликт на Украине. Трамп вновь пообещал, что в случае своей победы ему удастся урегулировать боевые действия еще до вступления в должность. Однако он уклонился от вопроса, должна ли Украина одержать победу в этом противостоянии. Харрис выразила мнение, что намерения экс-президента сводятся к тому, чтобы «сдать позиции». Она также назвала Путина «диктатором, который съел бы [Трампа] на обед».
Дебаты между кандидатами в президенты США Трампом и Харрис продолжались около 1 часа 45 минут и транслировались телеканалом ABC News. Соперники начали встречу с рукопожатия, но вскоре в их диалоге начались острые выпады. Харрис осудила Трампа, заявив, что мировые лидеры не воспринимают его всерьез. В ответ Трамп охарактеризовал Харрис как «марксистку», отметив, что она войдет в историю США как самый неудачный вице-президент.
Теледебаты Трампа и Харрис состоялись во вторник в Филадельфии (штат Пенсильвания). Согласно опросу, проведенному телекомпанией CNN, 44% зарегистрированных избирателей, наблюдавших за дебатами, считают, что Харрис лучше понимает их проблемы, в то время как 40% поддержали Трампа.
Президентские выборы в США состоятся 5 ноября. Изначально предполагалось, что действующий президент Джо Байден будет представлять Демократическую партию. Однако после неудачного выступления на дебатах с Трампом в июне, Байден под давлением однопартийцев вынужден был выйти из гонки. Он поддержал кандидатуру Харрис, которая в августе была утверждена как кандидат в президенты от демократов. В настоящее время Харрис занимает пост вице-президента США.