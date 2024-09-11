Песков: имя Путина используется как инструмент во внутриполитической борьбе в США

Одной из тем обсуждения на дебатах стал конфликт на Украине. Трамп вновь пообещал, что в случае своей победы ему удастся урегулировать боевые действия еще до вступления в должность. Однако он уклонился от вопроса, должна ли Украина одержать победу в этом противостоянии. Харрис выразила мнение, что намерения экс-президента сводятся к тому, чтобы «сдать позиции». Она также назвала Путина «диктатором, который съел бы [Трампа] на обед».