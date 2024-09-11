Турция примет меры в отношении Siemens из-за задержки оборудования для АЭС «Аккую»

Лихачев 7 июля отметил, что США арестовывают деньги, которые поступают на строительство АЭС «Аккую», вмешиваясь в расчеты между Турцией и Россией. Кроме того, 3 июля глава «Росатома» рассказал, что западные страны ограничивают поставки оборудования и деталей для АЭС и разрушают логистику. Несмотря на это, работа по созданию АЭС «Аккую» идет по плану.