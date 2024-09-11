Турция примет меры в отношении Siemens из-за задержки оборудования для АЭС «Аккую»

«Строительство первого энергоблока АЭС завершено на 90%, но есть сложности с поставками оборудования от компании Siemens из ФРГ. Налицо решение, принятое по политическим мотивам. Siemens — компания, с которой мы долго работаем», — сказал министр на встрече с журналистами агентства Anadolu.
Он добавил, что Анкара обязательно отреагирует на действия Siemens и примет меры в отношении компании.
Ранее, 18 июля, гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил, что на энергоблоке № 1 АЭС «Аккую» идут полномасштабные пусконаладочные работы. Реакторная установка готовится к загрузке имитаторов топлива.
Лихачев 7 июля отметил, что США арестовывают деньги, которые поступают на строительство АЭС «Аккую», вмешиваясь в расчеты между Турцией и Россией. Кроме того, 3 июля глава «Росатома» рассказал, что западные страны ограничивают поставки оборудования и деталей для АЭС и разрушают логистику. Несмотря на это, работа по созданию АЭС «Аккую» идет по плану.
До этого, 7 июня, Лихачев рассказал, что запуск первого энергоблока АЭС «Аккую» состоится в 2025 году. 23 апреля «Росатом» провел церемонию отгрузки комплекта тяжелого оборудования с российского завода «Атоммаш» для третьего энергоблока турецкой АЭС. Тогда в компании уточнили, что на заводе ведутся работы по изготовлению ключевого оборудования для четвертого энергоблока. Также в апреле на блоке № 1 АЭС «Аккую» запустили полномасштабные пусконаладочные работы.