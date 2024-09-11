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Алексею Беспрозванных вручили удостоверение об избрании губернатором

Главу региона поздравила председатель областной избирательной комиссии.

Источник: Правительство Калининградской области

Алексею Беспрозванных 11 сентября вручили удостоверение об избрании губернатором. Как рассказала председатель избирательной комиссии Калининградской области Инесса Винярская, выборы губернатора признаны состоявшимися, а их итоги действительными.

В правительстве отмечают, что за Алексея Беспрозванных проголосовали 270 тысяч 919 избирателей, что составило 76,55%, а по закону для победы требуется более 50% голосов.

Получив удостоверение, Алексей Беспрозванных сказал, что оправдает высокое доверие жителей региона.