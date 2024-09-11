Дебаты Трамп-Харрис: что кандидаты думают о внешней политике — The Washington Post

The Washington Post предлагает основные высказывания кандидатов по вопросам внешней политики.
Украина
Трамп обошел стороной вопрос том, хочет ли он, чтобы Украина выиграла в военном конфликте, и отказался говорить, отвечает ли победа Киева интересам Америки. Он отметил, что в интересах США «закончить эту войну».
Война никогда бы не случилась, если бы я был президентом. Я видел, как Путин после того, как я оставил президентский пост, нарастил свой контингент. У Байдена не было понимания, как говорить с Путиным, а сейчас мы видим миллионы потерянных жизней, и ситуация ухудшается. Это может привести к новым жертвам, к Третьей мировой войне.
Обмен мнениями о военном конфликте на Украине быстро перерос в агрессивную перепалку, когда Харрис бросила вызов Трампу за его поддержку авторитарных лидеров. «Если бы Дональд Трамп был президентом, Путин бы сейчас сидел в Киеве», — предположила она, добавив, что в следующий раз Путин обратит свой взор на Европу.
Позже Харрис обвинила Трампа в том, что он готов отказаться от союзников США «ради благосклонности» диктатора, «который съесть вас на обед». Харрис подчеркнула, что администрация Байдена оказывает Украине большую помощь.
На нападки Харрис Трамп ответил следующее: «Путин сидел бы в Москве гораздо счастливее, чем сейчас. Они (администрация Байдена) послали ее (Харрис) в Киев вести переговоры, а через три дня началась война, потому что все, что они говорили, было слабым и глупым».
Прежние похвалы Трампа Москве и его отказ осуждать многие действия российского президента подчеркивают его неизменное восхищение Россией.
Китай
Трамп расхвалил потенциальные тарифы для иностранных государств, напомнив, что Китай и другие торговые партнеры «обдирали нас годами». Речь шла о всеобъемлющих торговых пошлинах на импорт в размере как минимум 10%, которые Трамп собирается ввести в случае своей победы. Харрис в ответ напомнила о возросшем торговом дефиците во время его нахождения на посту президента. По ее словам, Трамп «“спровоцировал торговые войны” и продавал американские чипы Китаю, чтобы помочь ему улучшить и модернизировать свои вооруженные силы».
Харрис также раскритиковала Трампа за похвалу реакции Си Цзиньпина на вспышку коронавируса, хотя «мы знаем, что Си несет ответственность за… непредоставление прозрачных данных относительно происхождения Covid». Она имела в виду пост Трампа в соцсетях в январе 2020 года, в котором он написал: «Китай прилагает максимум усилий для сдерживания коронавируса. США ценят эти усилия и информационную прозрачность. Все будет хорошо. От имени американского народа я хочу поблагодарить президента Си!». Отсутствие ясности относительно того, как началась пандемия, остается источником напряженности между Вашингтоном и Пекином.
По ее словам, авторитарные мировые лидеры хотят, чтобы Трамп вернулся в Белый дом, потому что они могут им манипулировать.
«Эти автократы и диктаторы жаждут, чтобы вы снова стали президентом, потому что знают, что вами можно манипулировать», — бездоказательно заявила Харрис Трампу во время дебатов.
Израиль и сектор Газа
Харрис не изменила своей позиции по войне в Газе. Она заявила, что «Израиль имеет право защищать себя», но «то, как он это делает, имеет значение». Харрис подтвердила, что поддерживает решение о двух территориально разных государствах — одного для Израиля и другого для палестинцев. При этом она охарактеризовала Трампа как «слабого и заблуждающегося», когда дело касается внешней политики и национальной безопасности.
Харрис на это ответила, что, в отличие от ситуации на Украине, война в секторе Газа «должна немедленно закончиться… и нам нужно соглашение о прекращении огня и освобождении заложников, поэтому мы продолжим круглосуточно работать над этим».
Афганистан
Харрис затронула спорный вопрос о выводе американских войск нынешней администрацией из Афганистана в середине 2021 года. Она сказала, что в конечном счете согласна с решением Байдена о выводе войск: «Четыре президента заявили, что сделают это, а сделал только Джо Байден».
Такую цифру приводит группа исследователей из Университета Брауна. По их подсчетам, общие расходы США на боевые действия в Афганистане в 2001—2022 годах достигли 2,3 трлн долларов.
Трамп парировал тем, что его администрация в случае победы на выборах 2020 года быстрее бы вывела войска из Афганистана.