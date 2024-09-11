Дебаты Трамп-Харрис: что кандидаты думают о внешней политике — The Washington Post

Война никогда бы не случилась, если бы я был президентом. Я видел, как Путин после того, как я оставил президентский пост, нарастил свой контингент. У Байдена не было понимания, как говорить с Путиным, а сейчас мы видим миллионы потерянных жизней, и ситуация ухудшается. Это может привести к новым жертвам, к Третьей мировой войне.