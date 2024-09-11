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Шольц призвал провести новую конференцию по Украине с участием России

Канцлер Германии подчеркнул важность вовлечения Москвы в переговоры для достижения мира.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц высказался в поддержку организации новой конференции с участием России для разрешения конфликта на Украине. Это заявление он сделал во время обсуждения бюджета в Бундестаге.

И это правильно, когда президент Украины говорит, и я повторю это еще раз, что нам нужна еще одна мирная конференция, и Россия должна быть за столом переговоров.

Олаф Шольц
канцлер Германии (цитата по «Ведомостям»)

Шольц акцентировал внимание на том, что мир, который «уважал бы целостность и суверенитет Украины», должен быть справедливым. По его словам, такой мир нельзя навязывать, и он не должен быть достигнут через капитуляцию.

Канцлер высказал мнение о том, что необходимо продолжать конференции, направленные на разрешение конфликта, даже несмотря на то, что некоторые правые политические силы отказались от этого из-за противоречий по поводу поддержки Киева.

В июне 2024 года в Швейцарии прошел саммит, инициированный Украиной и посвященный вопросам разрешения конфликта. Российская сторона на него не была приглашена. Результатом конференции стала декларация с различными пунктами, включая освобождение всех задержанных, передачу Запорожской АЭС под контроль Киева, вопросы продовольственной безопасности и недопустимость атак на судна и порты.

9 сентября газета La Repubblica, ссылаясь на источники в правительстве, сообщила, что Шольц работает над мирным планом по разрешению украинского конфликта. В потенциальном соглашении могут обсуждаться территориальные уступки со стороны Украины — план канцлера «не исключает передачу Москве части территорий».

дипломатия