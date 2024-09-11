Захарова: за ударом Киева по Раменскому стоят Вашингтон и Лондон

«Нам прекрасно известно о непрекращающихся усилиях британских и американских властей, спецслужб дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в нашей стране. Если кто-то в Британии, США, других западных странах все-таки надеется, как они считают, как-то использовать так называемую несистемную оппозицию, которая очевидно работает не как оппозиция, а как агенты влияния, если они будут пытаться поощрить ее или как-то подтолкнуть к насильственным протестам или к какому-то еще большему безумию, в том числе в привязке к различным выборам, то я просто сразу могу сказать — этот номер не пройдет. Такие расчеты изначально обречены на провал», — добавила представитель российского дипведомства.