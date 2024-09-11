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Захарова: за ударом Киева по Раменскому стоят Вашингтон и Лондон

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Великобритания стоят за атакой киевского режима на Раменское. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Вот, например, по Раменскому ударили. Конечно, мы прекрасно понимаем, что киевский режим — это всего лишь инструмент, что за ним, его руками водят, безусловно, Вашингтон и Лондон», — сказала она.

При этом дипломат подчеркнула, что попытки западных властей и спецслужб подтолкнуть внесистемную оппозицию к дестабилизации внутриполитической ситуации в России обречены на провал.

«Нам прекрасно известно о непрекращающихся усилиях британских и американских властей, спецслужб дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в нашей стране. Если кто-то в Британии, США, других западных странах все-таки надеется, как они считают, как-то использовать так называемую несистемную оппозицию, которая очевидно работает не как оппозиция, а как агенты влияния, если они будут пытаться поощрить ее или как-то подтолкнуть к насильственным протестам или к какому-то еще большему безумию, в том числе в привязке к различным выборам, то я просто сразу могу сказать — этот номер не пройдет. Такие расчеты изначально обречены на провал», — добавила представитель российского дипведомства.

«Российское общество, прекрасно понимая цели подобной злонамеренной активности Вашингтона и Лондона и всех их сателлитов, становится только более сплоченным, стойким к проискам наших недругов, ни у кого на сегодняшний день нет никаких сомнений, что за всеми терактами, которые осуществляются на территории нашей страны, стоят США, Британия и все это натовское сообщество», — заключила Захарова.

Захарова Мария