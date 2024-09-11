Администрацию Ревды после сноса памятника Ленину ждет проверка УФАС

«Действиями подрядчика последние два элемента памятника В. И. Ленину были уничтожены, что является нарушением условий контракта. Отдельно стоит отметить, что вопрос о переносе памятника Владимиру Ильичу Ленину с Площади Победы в Ленинский сквер не выносился на голосование жителей города. Мнение граждан, если монтаж памятника будет произведен на новом месте, будет проигнорировано», — заявляют уральские коммунисты.