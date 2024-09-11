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Из зоны СВО вернулся депутат Госдумы от Красноярского края Юрий Швыткин

Парламентарий вернулся из зоны боевых действий СВО, где находился с весны, и поделился впечатлениями.

Источник: Личная страница Вконтакте Юрия Швыткина

Депутат Госдумы от Красноярского края Юрий Швыткин вернулся из зоны СВО. Об этом он написал у себя в Telegram-канале.

«Находясь там, плечом к плечу с ребятами, кто защищает нашу страну на передовой, ощущаешь тот самый дух и мощь русского солдата», — написал парламентарий.

Он отметил, что в подразделении беспилотной авиации они выполняли боевые задачи, требовавшие не только физической, но и внутренней силы. Политик добавил, что горд тем, что смог внести вклад в защиту родного Отечества.

«Я искренне горжусь, что имел возможность быть рядом с настоящими героями, которые, несмотря на трудности, не теряют веры в свою страну и своих боевых товарищей. Каждый день, проведенный в зоне специальной военной операции, в очередной раз напомнил мне о важности нашего единства и сплоченности», — отметил Юрий Швыткин.

Политик подчеркнул, что после посещения зоны СВО его решимость служить России стала ещё сильнее.

«Вместе мы сможем преодолеть любые трудности!» — уверен Юрий Швыткин.

Отметим, что Юрий Швыткин отправился добровольцем весной 2024 года. К слову, он также стал почетным гражданином Красноярска.