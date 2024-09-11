Из зоны СВО вернулся депутат Госдумы от Красноярского края Юрий Швыткин

«Я искренне горжусь, что имел возможность быть рядом с настоящими героями, которые, несмотря на трудности, не теряют веры в свою страну и своих боевых товарищей. Каждый день, проведенный в зоне специальной военной операции, в очередной раз напомнил мне о важности нашего единства и сплоченности», — отметил Юрий Швыткин.