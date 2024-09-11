Из зоны СВО вернулся депутат Госдумы от Красноярского края Юрий Швыткин

Депутат Госдумы от Красноярского края Юрий Швыткин вернулся из зоны СВО. Об этом он написал у себя в Telegram-канале.
«Находясь там, плечом к плечу с ребятами, кто защищает нашу страну на передовой, ощущаешь тот самый дух и мощь русского солдата», — написал парламентарий.
Он отметил, что в подразделении беспилотной авиации они выполняли боевые задачи, требовавшие не только физической, но и внутренней силы. Политик добавил, что горд тем, что смог внести вклад в защиту родного Отечества.
«Я искренне горжусь, что имел возможность быть рядом с настоящими героями, которые, несмотря на трудности, не теряют веры в свою страну и своих боевых товарищей. Каждый день, проведенный в зоне специальной военной операции, в очередной раз напомнил мне о важности нашего единства и сплоченности», — отметил Юрий Швыткин.
Политик подчеркнул, что после посещения зоны СВО его решимость служить России стала ещё сильнее.
«Вместе мы сможем преодолеть любые трудности!» — уверен Юрий Швыткин.
Отметим, что Юрий Швыткин отправился добровольцем весной 2024 года. К слову, он также стал почетным гражданином Красноярска.