Эрдоган назвал возвращение Крыма Украине требованием международного права



Крымская платформа — мероприятие, созванное по инициативе Украины, на котором обсуждаются стратегия будущего Крыма. В 2024 году он проходит 11 сентября.



«Мы искренне желаем, чтобы война завершилась справедливым и прочным миром на основе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины», — добавил он (цитата по Anadolu).



Глава государства отметил, что «аннексия Крыма», против которой Турция выступала изначально, «еще больше усугубила страдания».



«Наша поддержка территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины остается неизменной. Возвращение Крыма Украине является требованием международного права», — сказал президент Турции.



Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума. Киев и страны Запада не признали итогов голосования. Президент России Владимир Путин неоднократно называл вопрос принадлежности Крыма закрытым.



Москва для урегулирования украинского конфликта требует признания «новых территориальных реалий». Президент Украины Владимир Зеленский называл одним из условий начала переговоров возвращение к границам страны 1991 года.