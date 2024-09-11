Караганов призвал наносить удары по странам Запада в ответ на удары Украины

«Главная цель доктрины должна заключаться в том, чтобы все нынешние и будущие противники были уверены, что Россия готова применить ядерное оружие, — отметил Сергей Караганов.— Это не только наша обязанность перед нашей страной и нашими гражданами, которые сейчас гибнут на фронтах и даже уже теперь в мирных городах, это наша обязанность и перед миром. Если мы не реактивизируем ядерное сдерживание, то мир свалится в череду войн, которые неизбежно приобретут ядерный характер и закончатся третьей мировой войной».