Караганов призвал наносить удары по странам Запада в ответ на удары Украины

«Если дрон опять прилетит по Кремлю, то почему бы для начала не нанести обычный ракетный удар по Рейхстагу? Пусть горит», — сказал он. Господин Караганов подчеркнул, что первые ответные удары не должны быть ядерными.
В первую очередь, по его словам, необходимо ударить по объектам на территории стран НАТО, которые играют важную роль в снабжении Украины. «Если и это их не остановит, тогда идти дальше», — сказал политолог. Он также посчитал необходимым внести в российскую ядерную доктрину понятие «ядерная эскалация».
Караганов пояснил, что это предварительные шаги, которые бы «убедили условного или реального противника в том, что мы готовы (применить ядерное оружие.— “Ъ”)».
«Главная цель доктрины должна заключаться в том, чтобы все нынешние и будущие противники были уверены, что Россия готова применить ядерное оружие, — отметил Сергей Караганов.— Это не только наша обязанность перед нашей страной и нашими гражданами, которые сейчас гибнут на фронтах и даже уже теперь в мирных городах, это наша обязанность и перед миром. Если мы не реактивизируем ядерное сдерживание, то мир свалится в череду войн, которые неизбежно приобретут ядерный характер и закончатся третьей мировой войной».
В эту пятницу, 13 сентября президент США Джо Байден планирует обсудить с премьер-министром Великобритании Киром Стармером поддержку Украины, в том числе запрос украинских властей на удары по территории России дальнобойным оружием. В мае американский президент уже разрешил Украине ограниченно наносить удары американским оружием по территории РФ на фоне наступления в Харьковской области.