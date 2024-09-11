Reuters: как эксперты по языку тела оценили дебаты Харрис с Трампом

Когда говорил Трамп, она поднимала брови, смеялась и смотрела как будто не веря. Эти моменты отслеживали и оперативно распространяли ее поклонники в социальных сетях. Иногда она смотрела на кандидата от республиканцев с недоумением и замечала, что его комментарии, мягко говоря, не соответствуют действительности.