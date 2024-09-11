Reuters: как эксперты по языку тела оценили дебаты Харрис с Трампом

Таким образом Харрис заставила своего оппонента пожать руку, чего Трамп и Байден, предшественник Харрис на посту кандидата в президенты от Демократической партии, не сделали при встрече в июне этого года, отмечает Reuters.
«Это был силовой прием», — считает эксперт по языку тела Марк Боуден, имея в виду стремление Харрис пожать Трампу руку. — «Не думаю, что он этого ожидал».
Когда говорил Трамп, она поднимала брови, смеялась и смотрела как будто не веря. Эти моменты отслеживали и оперативно распространяли ее поклонники в социальных сетях. Иногда она смотрела на кандидата от республиканцев с недоумением и замечала, что его комментарии, мягко говоря, не соответствуют действительности.
Он тоже обвинил Харрис во лжи. «Вот снова. Это ложь», — сказал он однажды.
Оба кандидата неоднократно повышали голос. Во время выступления 59-летняя Харрис часто поворачивалась к своему оппоненту, и в какой-то момент она, казалось, ругала его. Отвечая на вопросы, 78-летний Трамп в основном смотрел прямо перед собой.
Их подходы были очень разными. Трамп, когда говорил, не обращался к ней, он не ориентировался на нее… Харрис была немного враждебна к Трампу, но при этом очень эмоционально отзывчива к высказываниям соперника.
В какой-то момент Трамп попытался перевести разговор на Харрис: попросил подождать своей очереди, когда она перебила его. «Звучит знакомо?» — сыронизировал Трамп, намекая на дебаты Харрис в 2020 году с тогдашним кандидатом в вице-президенты Майком Пенсом, которого Камала упрекнула в том, что он постоянно ее перебивал.
Харрис часто возвращалась к обсуждаемым темам, повторяя политические предложения по жилищному строительству и малому бизнесу, призывала страну «перевернуть страницу» с Трампом. «Очевидно, что она что-то запоминает. Она говорит отрывисто», — отметила Лилиан Гласс, эксперт по языку тела и коммуникациям.
Агрессивный стиль Трампа как помогал, так и вредил ему на дебатах. Его личные нападки на Хиллари Клинтон во время республиканских праймериз 2016 года и всеобщих выборов привели к выдвижению его кандидатуры и избранию президентом.
Но дебаты 2020 года, в ходе которых Трамп неоднократно прерывал тогдашнего вице-президента Джо Байдена, дали обратный эффект, отпугнув изнуренных зрителей. В ходе июньских дебатов с 81-летним Байденом Трамп придерживался более сдержанного подхода.
Однако Трамп продолжил нападки на Байдена, что побудило Харрис подчеркнуть, что теперь она его оппонент. «Вы не баллотируетесь против Джо Байдена, вы баллотируетесь против меня», — сказала Харрис.
Соперница неоднократно пытался подстрекать Трампа. Харрис подняла чувствительную тему митингов и Трамп клюнул на приманку, предположив, что она платит людям за посещение политических мероприятий.
Она явно намеренно выводит его из себя. Он не может себя контролировать. Смотрите: она что-то бросает ему, а он просто хватает это и начинает сходить с ума из-за нелепых вопросов.
Согласно публикации Hindustan Times, на Харрис во время дебатов заметили серьги, подозрительно напоминающие беспроводные наушники Nova H1 Audio. «Вот почему она постоянно делала заметки, хотя изначально договаривались дискутировать без них», — заявил американский музыкант Джонни Кинг. Форма украшения немного отличается, но конструкция точно такая же, как у наушников, возмущенно пишут сторонники Трампа.
По окончании дебатов оба кандидата, одетые в темные костюмы со значками американского флага, ушли со сцены, не пожав руки друг другу.