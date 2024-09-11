Губернатор осмотрел ключевые объекты Челябинска

Глава региона Алексей Текслер регулярно выезжает на ключевые объекты областного центра, чтобы оценить ход работ и принять своевременные решения. За последние пять лет Челябинск изменился по многим направлениям: улучшилась экология, обновился общественный транспорт, появились новые школы, детские сады, места отдыха и культурного досуга, ремонтируются и строятся новые дороги. Жить в мегаполисе становится комфортнее, и это невозможно не заметить.
ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ…
Первая задача, которую поставил в 2019 году новоиспеченный губернатор, — решить вопросы экологии. Фронт работ был обозначен сразу: избавиться от городской мусорной свалки, ликвидировать зловонные ароматы со Свердловского тракта, перевести общественный транспорт на безопасное для атмосферы топливо. Помочь в реализации столь амбициозных планов призваны были федеральные нацпроекты.
Результаты на сегодняшний день впечатляющие. Вместо источающих опасные газы мусорных гор глаз радует зеленый холм. Количество вредных выбросов в воздухе сократилось в сотни раз. А в этом году здесь открыли тепличный комплекс, где будут круглый год выращивать цветы, кустарники и деревья для озеленения города. Автономное электроснабжение теплиц обеспечит биогаз, который вырабатывает зарытая под землю свалка. Экономия налицо! «Очень символично, что на месте проблемной территории мы создаем красоту для города. Давайте продолжим работу. В будущем, по мере завершения биологической рекультивации, эта территория может стать экопарком», — отметил Алексей Текслер.
Еще одним серьезным загрязнителем воздуха является транспорт. В этом направлении также проведена огромная работа. Современный общественный транспорт, работающий на безопасном метане, призван отказаться от личных автомобилей и старых маршруток. Зеленые автобусы уже полюбились челябинцам. Теперь очередь за электротранспортом — трамваями и троллейбусами. Их область производит сама: Усть-Катавский завод поставляет эргономичные вагончики, а в Челябинске вовсю ведется модернизация троллейбусного парка. В рамках концессионного соглашения с компанией «Синара» на улицы мегаполиса вышли собранные на базе «Челябинского завода городского электрического транспорта» красавцы троллейбусы, современные и удобные.
Для обслуживания «рогатых» построено новое депо на улице Артиллерийской. Здесь всё продумали до мелочей, например, моечный комплекс имеет систему замкнутого цикла водоснабжения и многоуровневой очистки воды, что позволит максимально снизить сброс в ливневую систему города. «Серьезные работы, связанные с обновлением общественного транспорта, невозможны без создания современной инфраструктуры обслуживания этого транспорта. Это пример уникального объекта, в стране больше 20 лет ничего подобного не строилось. На Свердловском тракте сейчас строится еще одно депо, там объект будет еще больше. Все наши планы по обновлению троллейбусного парка с учетом этих объектов будут реализованы», — сказал губернатор.
Такие изменения привлекут и новых водителей городского транспорта, и сотрудников сервисной службы, ведь условия труда для них значительно улучшатся. «Открытие нового депо позволит избежать нулевых пробегов, улучшить качество и ритмичность пассажирских перевозок. Мы вышли на принципиально новый уровень технологии обслуживания городского электротранспорта с экологической составляющей», — комментирует генеральный директор группы «Синара» Виктор Леш.
…И ВОДА
А в Металлургическом районе тем временем строятся новые очистные сооружения, которые призваны ликвидировать неприятные ароматы при выезде из города. Сейчас монтируется необходимое оборудование, проводится опрессовка коллекторов, обустраивается кровля насосной станции. После запуска объекта сточные воды будут очищаться до состояния водоема рыбохозяйственного назначения. А технология обезвоживания осадка практически искоренит специфические запахи. «Раньше ил складировали на открытом воздухе, и именно он давал этот запах. По новой технологии ил будет перерабатываться, а иловый обезвоженный осадок — утилизироваться. Важно максимально ответственно подойти к выбору и работе оборудования, потому что вопрос соблюдения технологии — ключевой», — подчеркнул Алексей Текслер.
Подрядчики отчитались губернатору, что общая готовность сооружений составляет порядка 70%. К концу года специалисты перейдут к пусконаладочным работам.
ПО МОСТУ И В БОР
Следующая составляющая комфортного города — это его дороги. Они должны быть не только для автомобилистов, но и для пешеходов или велосипедистов. В этом году «Дорожный рывок», объявленный губернатором, вновь демонстрирует рекордные цифры. Работы выполняются по всему региону на автомобильных дорогах протяженностью 800 км. В Челябинске завершается работа на 97 объектах улично-дорожной сети, а также ремонт более двухсот межквартальных и внутридворовых проездов. В рамках своей поездки Алексей Текслер побывал в Советском районе, где завершают строительство на улицах Салтыкова и Камышовой. «Важно, что кроме дороги здесь появились полноценные тротуары, которых раньше не было. Серьезный вопрос, который вызывал нарекания жителей, — ливневка. Тоже здесь обустроена», — отметил глава региона.
Завершается еще один крупный объект — уникальный вантовый мост, который соединит жилые кварталы Северо-Запада с Шершневским бором. Здесь будет обустроен тротуар с велодорожкой от Университетской набережной до реки Миасс. Свое начало мост берет от набережной в районе будущего комплекса «Спортивный город».
Конструкцию длиной 93 метра и шириной 10 метров изготовила в подарок городу промышленная группа «Конар», она же возьмет на себя техническое обслуживание. В Челябинской области это первый мост, спроектированный без гибких несущих элементов, пролеты соединены с вертикальной опорой множеством тросов из высокопрочной стали — вантов. Торжественное открытие объекта планируют в декабре, к Новому году.
«Уверен, что это будет очень популярное место. Возможности проходить в бор с Северо-Запада никогда не было, надо было ехать в центр. Сейчас это будет очень комфортно и удобно, а благодаря развитому парковому пространству мост станет популярным местом у горожан. Очень хороший объект получился, изюминка в части благоустройства города», — отметил Алексей Текслер.
МЕДИЦИНА СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
Решаются в Челябинске не только общие вопросы, но и локальные проблемы микрорайонов. В новостройках на Северо-Западе появилась собственная поликлиника. Жильцы густонаселенных районов Парковый Премиум и Парковый-2, которые за медицинской помощью вынуждены были на перекладных добираться до областной клинической больницы № 3 и сидеть там в очередях, попросили губернатора помочь. По поручению Алексея Текслера были выделены средства из областного бюджета на покупку здания для организации поликлиники, покупку медоборудования, мебели и оргтехники. Ход работ глава региона заехал проинспектировать лично.
Медучреждение расположится по адресу: Ласковая, 26, и сможет принимать около 20 тысяч прикрепленных пациентов. Здесь на постоянной основе будут работать врачи-терапевты, участковые и медсестры, а также акушеры-гинекологи. Узкие специалисты будут приезжать по графику из ОКБ № 3. Открыть поликлинику планируют в конце сентября.
«Еще до начала работы мы слышим благодарности от жителей, желание, чтобы поликлиника открылась как можно скорее. Такая шаговая доступность медицины — это будет хорошо для населения и облегчит работу медперсонала», — говорит главный врач ОКБ № 3 Михаил Вербитский.
Губернатор после осмотра объекта встретился с местными жителями. Они поблагодарили за внимание к своим просьбам и рассказали о том, что детская поликлиника также очень нужна поблизости. Алексей Текслер принял решение организовать филиал для маленьких пациентов. Кроме того, в микрорайоне уже строится детский сад, разрабатывается вопрос с появлением здесь школы.
«Мы любим Челябинск, делаем все для его развития. Впереди у города много ярких страниц, новых мест, современных объектов. Пусть все это приносит пользу людям!» — сказал глава региона.