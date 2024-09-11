Губернатор осмотрел ключевые объекты Челябинска

Следующая составляющая комфортного города — это его дороги. Они должны быть не только для автомобилистов, но и для пешеходов или велосипедистов. В этом году «Дорожный рывок», объявленный губернатором, вновь демонстрирует рекордные цифры. Работы выполняются по всему региону на автомобильных дорогах протяженностью 800 км. В Челябинске завершается работа на 97 объектах улично-дорожной сети, а также ремонт более двухсот межквартальных и внутридворовых проездов. В рамках своей поездки Алексей Текслер побывал в Советском районе, где завершают строительство на улицах Салтыкова и Камышовой. «Важно, что кроме дороги здесь появились полноценные тротуары, которых раньше не было. Серьезный вопрос, который вызывал нарекания жителей, — ливневка. Тоже здесь обустроена», — отметил глава региона.