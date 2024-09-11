Россия и Китай ответят на размещение Typhon в Японии, заявили в МИД

Ранее газета Japan Times сообщила об интересе США к размещению в Японии комплексов Typhon.
«Понятно, что на появление дополнительных и весьма существенных ракетных угроз и Россия, и Китай будут реагировать, причем далеко не в политической плоскости, что тоже неоднократно подтверждалось двумя странами», — сказала она на брифинге для СМИ.
Захарова выразила уверенность в том, что Китай не допустит ослабления национальной безопасности и обороноспособности вследствие американских действий такого характера.