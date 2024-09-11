Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия и Китай ответят на размещение Typhon в Японии, заявили в МИД

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Россия и Китай дадут ответ, причем далеко не политический, в случае размещения американских ракетных комплексов средней дальности Typhon в Японии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Источник: © РИА Новости

Ранее газета Japan Times сообщила об интересе США к размещению в Японии комплексов Typhon.

«Понятно, что на появление дополнительных и весьма существенных ракетных угроз и Россия, и Китай будут реагировать, причем далеко не в политической плоскости, что тоже неоднократно подтверждалось двумя странами», — сказала она на брифинге для СМИ.

Захарова выразила уверенность в том, что Китай не допустит ослабления национальной безопасности и обороноспособности вследствие американских действий такого характера.