SHOT: один из сбитых в Мурманской области БПЛА прилетел со стороны Норвегии

Три беспилотника сбиты над Мурманской областью. Один из них, по данным SHOT и Baza, прилетел со стороны Норвегии, его целью мог быть аэродром Оленья, где базируются российские дальние бомбардировщики Ту-22М3. В Кремле призвали относиться к информации об атаке со стороны Норвегии скептически, заявив, что такой информацией могут владеть только военные и спецслужбы. Из-за атаки в регионе ограничили работу аэропортов, о пострадавших и разрушениях не сообщалось.