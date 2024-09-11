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Ереван предложил Баку подписать мирное соглашение из 16 пунктов

Ереван предложил Баку подписать мирное соглашение, включающее 16 статей. Об этом в парламенте 11 сентября заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Источник: РИА "Новости"

«По всем из (16 статей. — Ред.) у нас есть согласованное содержание, для трех статей содержание частично согласовано по сравнению с первоначальным, остальные полностью согласованы, то есть 13+3…» — отметил он.

По мнению премьер-министра, если Баку и Ереван будут ждать, пока между государствами будут согласованы все возможные вопросы, то мирный договор никогда не будет подписан.

9 сентября пресс-секретарь азербайджанского МИДа Айхан Гаджизаде заявил, что Армения пытается сократить текст мирного договора с Азербайджаном для быстрого подписания документа. По его словам, Ереван направил в конце августа свои комментарии по проекту соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией. Текст был представлен Азербайджаном в июне.

Ранее, 6 сентября, президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о согласовании текста мирного договора между Баку и Ереваном примерно на 80%. Он напомнил, что демаркация границы прошла на участке протяженностью 13 км. Всего протяженность государственной границы Армении и Азербайджана составляет 1 тыс. км.

В июле он также сообщал, что текст мирного соглашения между Баку и Ереваном согласован на 80−90%, а обеим сторонам необходимо «совместно обратиться в ОБСЕ с просьбой о роспуске минской группы», так как в течение последней пары лет «эта группа фактически бездействует». Но в Ереване отказываются принимать это предложение, отмечал Алиев.

В середине апреля прошла встреча государственных комиссий Армении и Азербайджана по делимитации госграницы. Тогда Ереван и Баку решили основывать свое решение по границам на Алма-Атинской декларации от 1991 года. В результате этого под контроль Баку перешли четыре села. В селе Тавуш начались акции против процесса делимитации и демаркации.

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