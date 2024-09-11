Ереван предложил Баку подписать мирное соглашение из 16 пунктов

В июле он также сообщал, что текст мирного соглашения между Баку и Ереваном согласован на 80−90%, а обеим сторонам необходимо «совместно обратиться в ОБСЕ с просьбой о роспуске минской группы», так как в течение последней пары лет «эта группа фактически бездействует». Но в Ереване отказываются принимать это предложение, отмечал Алиев.