Статус многодетной семьи сделали бессрочным для жителей Нижегородской области

«Согласно указу губернатора многодетным семьям, проживающим или пребывающим в регионе, устанавливается бессрочный статус многодетной семьи. Семьям выдадут удостоверения единого образца, которые подтверждают статус многодетной семьи в РФ», — рассказали там.
Социальные службы будут обязаны в кратчайшие сроки выдать семьям удостоверения единого образца. На основании этого статуса нижегородцы смогут рассчитывать на получение социальной помощи в приоритетном порядке.
Право на удостоверение будут иметь семьи с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет, а также семьи, в которых есть дети до 23 лет, обучающиеся в вузах и колледжах на очной форме или имеющие инвалидность.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что нижегородские власти рассматривают вопрос о продлении региональной ипотеки. Ее действие прекратилось в начале июля.