Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Статус многодетной семьи сделали бессрочным для жителей Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 сентября, ФедералПресс. Глеб Никитин подписал указ о новых мерах соцподдержки. Теперь нижегородские семьи, воспитывающие троих и более детей, смогут получать бессрочный статус многодетной семьи при определенных условиях. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Источник: РИА "Новости"

«Согласно указу губернатора многодетным семьям, проживающим или пребывающим в регионе, устанавливается бессрочный статус многодетной семьи. Семьям выдадут удостоверения единого образца, которые подтверждают статус многодетной семьи в РФ», — рассказали там.

Социальные службы будут обязаны в кратчайшие сроки выдать семьям удостоверения единого образца. На основании этого статуса нижегородцы смогут рассчитывать на получение социальной помощи в приоритетном порядке.

Право на удостоверение будут иметь семьи с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет, а также семьи, в которых есть дети до 23 лет, обучающиеся в вузах и колледжах на очной форме или имеющие инвалидность.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что нижегородские власти рассматривают вопрос о продлении региональной ипотеки. Ее действие прекратилось в начале июля.