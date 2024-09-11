МИД Ирана отрицает информацию о поставках России баллистических ракет

Позднее Минфин США ввел санкции против иранского авиаперевозчика Iran Air, а также шести компаний из России и Ирана, которых ведомство считает причастными к производству и поставкам баллистических ракет. О санкциях также объявил Минфин Великобритании: ограничения введены против четырех иранских компаний, связанных с производством баллистических ракет.