МИД Ирана отрицает информацию о поставках России баллистических ракет

«В очередной раз США и Европа действовали, полагаясь на недостоверную информацию и неправильную логику. Иран не поставлял России баллистические ракеты. Точка. Сторонники санкций должны задаться вопросом: как это Иран способен производить и, по их утверждению, продавать столь продвинутое вооружение?» — написал Аббас Арагчи в соцсети X.
11 сентября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал журналистам, что рассуждения о каких-либо поставках России вооружений «не имеют под собой никаких оснований». «Что касается работы российских вооруженных сил, у них есть полный арсенал всех необходимых средств для продолжения специальной военной операции», — подчеркнул представитель Кремля.
10 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми заявил, что Иран отправил России баллистические ракеты малой дальности, которыми российские силы могут воспользоваться в течение нескольких недель. Господин Блинкен отметил, что страны Запада публично и в частном порядке предупреждали иранские власти о риске эскалации в случае таких поставок.
Позднее Минфин США ввел санкции против иранского авиаперевозчика Iran Air, а также шести компаний из России и Ирана, которых ведомство считает причастными к производству и поставкам баллистических ракет. О санкциях также объявил Минфин Великобритании: ограничения введены против четырех иранских компаний, связанных с производством баллистических ракет.