Путин предложил подумать об ограничении экспорта из РФ стратегического сырья

«К нам ограничивает поставки ряда товаров, но может быть нам тоже подумать об определенных ограничениях. Уран, титан, никель… Себе во вред только ничего не нужно делать. Подумать и над определенными ограничениями поставок на внешний рынок. Не только тех товаров, которые я назвал, но и некоторых других», — сказал президент.