Путин предложил подумать об ограничении экспорта из РФ стратегического сырья

Путин отметил, что Россия — лидер по запасу стратегических видов сырья: природный газ — 22% от природных запасов, золото — 23%, алмазы — 55%.
«К нам ограничивает поставки ряда товаров, но может быть нам тоже подумать об определенных ограничениях. Уран, титан, никель… Себе во вред только ничего не нужно делать. Подумать и над определенными ограничениями поставок на внешний рынок. Не только тех товаров, которые я назвал, но и некоторых других», — сказал президент.
Также Путин отметил, что ввод ограничений на ввоз продукции сельского хозяйства на недружественные действия ряда стран Россией способствует развитию внутреннего рынка, несмотря на изначальный рост цен.
Ранее, 5 сентября, президент заявил, что России нужно сформировать энергетический и ресурсный суверенитет страны. Он отметил, что это необходимо выполнять с использованием более эффективных отечественных технологий и научных разработок в сфере экологии и природопользования.
27 мая доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков рассказал «Известиям», что страны Евросоюза (ЕС) не могут обойтись без металлов из России, иначе государствам придется покупать товар на мировых рынках, что будет дороже, а также сложнее в плане логистики. Он также отметил, что есть производители, в частности черных металлов, для которых сделаны исключения, и они могут спокойно поставлять свою продукцию в страны Евросоюза.