Семь человек претендуют на место главы Канавинского района

Напомним, что конкурс на замещение должности главы Канавинского района стартовал 6 июня и продлился до 25 июня. На нем отбирали кандидатов с высшим образованием, в приоритете — связанным с госуправлением или менеджментом, а также опытом управления. Всего было подано 24 заявки.