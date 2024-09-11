Семь человек претендуют на место главы Канавинского района

Семь человек претендуют на должность главы администрации Канавинского района. Об этом корреспонденту сайта pravda-nn.ru сообщили в департамент кадровой политики и развития муниципального управления.
Всех претендентов включили в кадровый резерв администрации Нижнего Новгорода. Среди них — Алексей Владимирович Зайцев, Артём Викторович Иванов, Глеб Анатольевич Камсков, Антон Алексеевич Кузнецов, Елена Алексеевна Кузнецова, Наталия Сергеевна Садовая и Антон Александрович Чернов.
Точную дату назначения нового главы не называют. Решение будет принимать мэр города Юрий Шалабаев после личных встреч с претендентами.
Напомним, что конкурс на замещение должности главы Канавинского района стартовал 6 июня и продлился до 25 июня. На нем отбирали кандидатов с высшим образованием, в приоритете — связанным с госуправлением или менеджментом, а также опытом управления. Всего было подано 24 заявки.
Бывший глава Канавинского района Олег Алешин покинул свой пост 16 мая 2024 года. Он уволился по собственному желанию из-за перехода на другую работу. Куда именно — он не уточнил.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в Нижегородской области будет создан Институт демографического развития.