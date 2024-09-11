Захарова прокомментировала заявление Эрдогана о Крыме

Крым и другие регионы, входящие в состав России, не могут являться предметом переговоров по Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД нашей страны Мария Захарова.
«Российские регионы являются территорией Российской Федерации. Читайте нашу Конституцию», — заявила она.
Поэтому, как подчеркнула представитель дипведомства, субъекты федерации не являются предметом переговоров по Украине. Таким образом Захарова прокомментировала высказывание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Тот отметил, что Анкара поддерживает территориальную целостность и независимости Украины. Кроме того, Эрдоган назвал переход Крыма под контроль киевского режима «требованием международного права».
Захарова отметила, что такие заявления Россия слышит от различных представителей Турции. По ее словам, речь идет как о представителях власти, так и об экспертах. Представитель МИД отметила, что Москва доводит свою позицию до Анкары по официальным каналам.
«Они в курсе», — добавила дипломат.