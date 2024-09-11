Нижегородский губернатор Глеб Никитин включён в состав двух комиссий Госсовета

Как говорится в распоряжении президента Владимира Путина 9 сентября 2024 года, внесены изменения в составы комиссии Государственного Совета Российской Федерации по обеспечению согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, а также комиссии по координации и оценке эффективности деятельности исполнительных органов субъектов РФ.