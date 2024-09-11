Нижегородский губернатор Глеб Никитин включён в состав двух комиссий Госсовета

Как говорится в распоряжении президента Владимира Путина 9 сентября 2024 года, внесены изменения в составы комиссии Государственного Совета Российской Федерации по обеспечению согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, а также комиссии по координации и оценке эффективности деятельности исполнительных органов субъектов РФ.
В частности, в состав обеих комиссий включён губернатор Нижегородской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Экологическое благополучие» Глеб Никитин.
Кроме того, из представителей регионов Приволжского федерального округа в состав комиссии по координации и оценке эффективности деятельности исполнительных органов субъектов РФ вошли глава Татарстана, председатель комиссии Госсовета по направлению «Инфраструктура для жизни» Рустам Минниханов и врио губернатора Самарской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» Вячеслав Федорищев.
Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в установочном совещании с председателями комиссий Госсовета.
Также сообщалось, что экс-губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выведен из состава комиссии Госсовета по направлению «Промышленность», а врио главы региона Вячеслав Федорищев её возглавил.