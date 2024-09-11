В ВС и правительство направили проект законов о борьбе с нелегальной миграцией

«В течение августа мы провели дополнительную работу, взаимодействовали с министерством юстиции, Генеральной прокуратурой и другими ведомствами. В настоящее время нашей Комиссией подготовлена итоговая редакция пяти проектов законов. Нами предложены существенные изменения в уголовное и административное законодательство. В соответствии с требованиями закона, сегодня тексты законопроектов мною направлены в правительство Российской Федерации и в Верховный суд для получения заключительных официальных отзывов», — сказала она журналистам.