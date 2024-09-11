В ВС и правительство направили проект законов о борьбе с нелегальной миграцией

«В течение августа мы провели дополнительную работу, взаимодействовали с министерством юстиции, Генеральной прокуратурой и другими ведомствами. В настоящее время нашей Комиссией подготовлена итоговая редакция пяти проектов законов. Нами предложены существенные изменения в уголовное и административное законодательство. В соответствии с требованиями закона, сегодня тексты законопроектов мною направлены в правительство Российской Федерации и в Верховный суд для получения заключительных официальных отзывов», — сказала она журналистам.
Яровая отметила, что после планируется официальное внесение законопроектов по противодействию нелегальной миграции в Государственную думу.
«Мы предлагаем решения, направленные на невозможность использования современных информационных технологий в преступных целях организации незаконной миграции», — добавила парламентарий.
Она рассказала, что предлагается отнести к числу особо тяжких преступлений организацию незаконной миграции, если она совершается организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений на территории Российской Федерации, установив наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
Особая ответственность устанавливается для должностных лиц, совершающих преступления, связанные с незаконной миграцией, и дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
«Особое внимание уделено фиктивной регистрации и постановке на учет иностранных граждан — как преступлениям, которые требуют ответственности, упреждающей данный вид содействия нелегальной миграции. Предлагаем новые виды административной ответственности для юридических лиц за подделку документов в целях организации незаконной миграции, в том числе используемых для незаконного нахождения на территории Российской Федерации и незаконного осуществления трудовой деятельности, что будет влечь ощутимые штрафы и конфискацию», — сообщила Яровая.